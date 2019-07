Ograje bodo postavili Srbi

Javni naročili za postavitev 40 kilometrov panelne ograje, ki jo bo vlada dodatno postavila ob meji s Hrvaško, sta postali pravnomočni.»S pravnomočnostjo sklepa smo dokazali, da je tudi v Sloveniji mogoče javno naročilo izpeljati hitro in učinkovito, brez pritožb in administrativnih zapletov. Odprt in transparenten postopek, ki je bil sicer ves čas v ospredju zanimanja javnosti, je jamstvo, da so mu ponudniki zaupali, ne glede na to, kdo je bil izbran. Zato je odgovornost javnih naročnikov, da z razpisom postavijo jasne, razumljive in strokovne kriterije, da se med postopkom ne zapletajo in prihajajo sami s sabo v protislovja, pa bodo postopki temu primerno hitri in učinkoviti,« je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, dejal minister za javno upravoŠlo je za javno naročilo ograje s pripadajočimi stebri in sidrnimi vijaki ter rezilno žico in javno naročilo dodatnih stebrov in sidrnih vijakov za postavitev stebrov, v katere se vpne ograja.Za prvega so dobili šest ponudb, in sicer pet iz Slovenije (podjetja CVP, Los cestna oprema, Pekovec, Paleco in Ograje Kočevar) in enega iz Srbije (LEGI-SGS). Ministrstvo je glede na merilo, določeno v razpisni dokumentaciji, naročilo oddalo srbskemu ponudniku s ponujeno skupno ceno nekaj več kot 4,5 milijona evrov. V drugem javnem postopku pa so prejeli štiri ponudbe, in sicer podjetij Pro-Mont pospeševanje prodaje Tomaž Božič, Pekovec, skupno ponudbo podjetij Ograje Kočevar in Animax ter srbskega podjetja LEGI-SGS. Tudi v tem primeru so izbrali Srbe.Odločitvi za obe naročili sta bili objavljeni 9. julija in sta postali pravnomočni 20. julija. Ministrstvo zahtevka za revizijo ni prejelo. »Pogodba bo predvidoma podpisana še ta teden. Takoj zatem sledi uvedba v delo, tako da bodo vsi pogoji za začetek del izpolnjeni do konca julija. Ministrstvo za notranje zadeve in policija bosta odločala, kdaj in kje bodo dela potekala,« so še sporočili z ministrstva.Izvajalec bo ograjo dobavljal sproti, je pa dolžan zagotavljati minimalne standarde, ki so zapisani v razpisni dokumentaciji, in sicer: sposoben mora biti zagotoviti postavitev najmanj sto metrov ograje na dan, 700 metrov teden in od 3000 do 3100 metrov na mesec.