FOTO:Ogrevajo le en prostor, na toplo hodijo v trgovski center

Da najrevnejši ne bi nosili največjega bremena energetskega in podnebnega prehoda, so v Bruslju države članice pozvali, naj se spopadejo z energetsko revščino. Medtem ko ministrstvo za infrastrukturo v Ljubljani išče njeno definicijo, mnogi ne zmorejo ogreti svojih domov.»Težko je. Sem brezposelna, mož je na minimalni plači. Poskušamo preživeti iz meseca v mesec, toda račun za kurjavo te na koncu povozi,« je priznala Anita, mati dveh šoloobveznih otrok. Živijo v nedokončani hiši, v kateri je za bivanje urejeno eno nadstropje. Ker je nepremičnina ocenjena na 140.000 evrov, nimajo pravice do denarne socialne pomoči. ...