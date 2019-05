Ogrožena neprekinjena zdravniška dežurna služba

Delo urgentne službe je ogrozila odpoved urgentne zdravnice, zaposlene v ZD Maribor. Foto: Jaka Maučec/Mariborinfo

Maribor – Mariborski zdravstveni dom zaradi odpovedi njihovih urgentnih zdravnikov in splošnih kadrovskih težav na področju družinske medicine ne bo zmogel izvajati neprekinjene dežurne službe. Zato jim bodo pomagali zdravniki v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor in delno pokrili pomanjkanje družinskih zdravnikov v zdravstvenem domu.Kot je ob takšni odločitvi danes poudaril predstojnik urgentnega centra v UKC Maribor, pa s tovrstnim sodelovanjem ne bodo mogli reševati razmer v nedogled, saj zaradi napovedanih odpovedi družinskih zdravnikov in izjemno težkih kadrovskih razmer tudi mariborska bolnišnica urgentne službe ne bo mogla izvajati na sedanji ravni.V bolnišničnem urgentnem centru trenutno skupaj s kolegi iz Zdravstvenega doma (ZD) Maribor pregledajo 83.000 bolnikov, od tega so jih doslej 43.000 obravnavali zdravniki zdravstvenega doma, ki so nato bolnike ustrezno napotili na ustrezne oddelke bolnišnice.»Razmere, ki prihajajo, nas resno skrbijo, zato javno apeliramo na vse deležnike zdravstvenega sistema, da so družinski zdravniki izjemno pomemben in vitalni del tudi ohranjanja urgentne dežurne službe, zato si brez njih dela v urgenci UKC Maribor ne predstavljamo. Če bo prišlo do najhujšega, bo to imelo izjemne negativne učinke na delovanje urgence v Mariboru,« je posvaril Košir.Predstojnica splošnega zdravstvenega varstva v ZD Mariborje pri tem povedala, da že kar nekaj časa opozarjajo na problematiko v družinskih ambulantah in preobremenitve zdravnikov že pri rednem delu ter da pri tem njihovo delo zajema tudi prisotnost v dežurni službi.Po sprejetju aneksa ena k splošnemu dogovoru, ki so ga razumeli kot korak v pravo smer, so sicer v mariborskem zdravstvenem domu odločitev o odpovedi družinskih zdravnikov preložili na september, če bo seveda v tem času sprejet aneks dve in s tem ustrezno financiranje.»S kadrovskimi težavami se srečujemo že zdaj, kar sicer ni neposredno povezano s skupinskimi odpovedmi. Upam, da do črnega scenarija ne bo prišlo in da se bodo stvari uredile, res pa je, da smo nekaj časa že zamudili, saj je bilo v zadnjih letih novih specializantov družinske medicine zelo malo,« je dodala Arzenškova. Po njenih besedah jim za zdaj vseeno uspeva opraviti vse naloge.Po besedah strokovnega direktorja UKC Mariborse moramo vsi zavedati, da bolniki, ki potrebujejo urgentno pomoč, ne morejo čakati. Zato je ekipi urgentnega centra hvaležen, da jim je v dogovoru s kolegi iz zdravstvenega doma uspelo rešiti razmere tako, da bo UKC Maribor prevzel del dela.Poleg tega je optimističen glede rešitve sedanjih razmer v Sloveniji na tem področju, saj se je nova ekipa ministrstva za zdravje pravilno lotila reševanja problematike. Tudi v UKC Maribor po njegovem mnenju kaže na boljše čase, saj so že dobili enega novega specialista urgentne medicine, letos pričakujejo še štiri, nekaj pa tudi prihodnje leto. Tako bodo lahko z lastnim kadrom bistveno izboljšali delo in ne bodo imeli več samo ustreznih prostorov urgence, pač pa tudi dobro kadrovsko zasedbo, je poudaril.