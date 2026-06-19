Ogrožene celice 2500 otrok

Na protestnem shodu, ki so ga včeraj pripravili pred ministrstvom za zdravje, da bi v zadevi Biobanka predstavili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij, so starši opozorili, da te ne ravnajo skladno s pristojnostmi in zakonskimi obveznostmi oziroma ravnajo celo v nasprotju z lastnimi odločitvami. Menda se lahko zgodi, da bodo v nekaj dneh propadle matične celice okoli 2500 otrok.

»Iz kabineta ministra so nam sporočili, da nas ne bodo sprejeli in da naj naslovimo pisno vlogo, zaradi česar smo zelo začudeni. V preteklih dneh in tednih smo na ministrstvo poslali nešteto dopisov. Glede na našo prošnjo, naj se odzovejo, je težko sprejeti, da z zadevo niso seznanjeni. Razočarani smo, da nimamo sogovornika. Še naprej bomo po formalni poti pozivali k izvršitvi odločbe, jemljemo pa, da se za zdaj ministrstvo za zdravje ne odziva,« so razočarani pojasnili.

Pogodbe o hranjenju ni bilo

Saga staršev, ki so v propadli Bio­banki hranili celice, je dosegla novo poglavje. Potem ko so imetniki prejšnji teden napovedali, da bodo založili za plačilo nadaljnje dobave tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev in po njihovih besedah v petek napolnili cisterno, zdaj trdijo, da podjetje GaiaCell, ki jih hrani, oziroma direktorica Gordana Kalan Živčec blokira dostop za ponovno polnjenje.

Niso pristojni Odziva podjetja GaiaCell nam ni uspelo dobiti. Z JAZMP so pred protestom za STA sporočili, da niso pristojni za posredovanje pri dogovorih o financiranju dejavnosti shranjevanja človeških tkiv in celic ali pri izvajanju teh dejavnosti. Odvetniški družbi Vrtačnik so že večkrat predlagali, da se za zagotovitev nadaljnjih dobav tekočega dušika dogovorijo neposredno s podjetjema GaiaCell in Istrabenz. Lastniki vzorcev, ki jih shranjuje GaiaCell, morajo skleniti pogodbo z enim od ponudnikov, ki je vzorce še pripravljen sprejeti. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec dejal, da je s problematiko seznanjen in da razume zaskrbljenost staršev, ki morajo dobiti jasne, transparentne in nedvoumne odgovore. »Kolikor je meni znano, gre za neki odnos z zasebnim ponudnikom. Tukaj imamo pristojne institucije, ki imajo določene pristojnosti. Verjamem in apeliram, da te pristojnosti tudi opravljajo,« je povedal.

Odvetniška družba Vrtačnik, v kateri zastopajo okoli 500 družin, je podjetje GaiaCell v teh dneh pozvala, da dobavo plina tudi za naprej dovoli, Gordana Kalan Živčec pa je za STA minuli petek dejala, da tistih, ki bodo plačali dobavo plina, ne more ovirati. GaiaCell je od Bio­banke leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. GaiaCell je prepričana, da bi ji morali pristojni za nadaljnje shranjevanje plačati, ker da niso pravna naslednica Biobanke, zato je večkrat zagrozila s prekinitvijo dobave dušika. Okoli 400 vzorcev je bilo lani uničenih.

»Danes smo prišli sem, da bi obvestili ministra, kaj se dogaja. Gospa Živčec Kalan si je brez privolitve staršev prilastila matične celice teh otrok, ki niso del stečajne mase. Naprej je govorila, da ima s tem stroške. Zdaj so stroške starši pripravljeni plačati, a ne dovoli dostopa in polnjenja plina, kar pomeni, da bodo najpozneje do ponedeljka te celice propadle. Kaj bodo s tem prikrili, ko bodo celice propadle, ni znano. Kam so bile prodane, kako so bile zlorabljene, ne vemo. Prišli smo do gospoda ministra, ker vemo, da se je ravnokar zamenjal. Prejšnja ministrica je ščitila dela korumpiranih uradnikov, zdaj je prišel novi minister, ki obljublja, da bo pometel s korupcijo. Zdaj ima odlično priložnost, da pomete s korupcijo in reši eno od večjih afer v slovenskem zdrav­stvu,« je bil oster zdravnik Goran Kotnik, eden od staršev, še preden so poskušali priti do ministra ­Tadeja Ostrca.

Denar je na več koncih zagotovljen komurkoli, ki bi lahko odločil, da naj se plin dostavi. FOTO: Jože Suhadolnik

Zavajanje o ceni plina

Kot je zagotovil, so zbrali denar za več mesecev, dobavitelj Istrabenz plin ima. Opozorili so, da je direktorica podjetja GaiaCell dejala medijem, da plin stane 10.000 evrov na teden, čeprav naj bi bila cena v resnici od 5000 do 6000 evrov na mesec. »Denar smo nakazali Istrabenzu, plačali smo tako rekoč njeno položnico, vendar je preprečila dostop. Nato smo denar nakazali še JAZMP [javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke], ki mora po veljavni odločbi te celice pomagati vzdrževati, pa ga je prej kot v dveh urah nakazal nazaj. Denar smo nakazali še stečajnemu upravitelju in neposredno Istrabenzu. Denar je na več koncih zagotovljen komurkoli, ki bi lahko odločil, da naj se plin dostavi,« je pojasnil in dodal, da bi po njihovem JAZMP moral reagirati.

Kaj bodo prikrili, ko bodo celice propadle, ni znano. Kam so bile prodane, kako so bile zlorabljene, ne vemo. Goran Kotnik

»JAZMP izgublja pravne bitke, med drugim je izgubil pritožbo na to odločbo, ki bi jo moral izvajati, vendar tega enostavno ne delajo.« Zato pričakujejo, da bo naslednjo potezo potegnilo ministrstvo. »Od ministra pričakujemo radikalno potezo, da bo poskrbel, da bo javna agencija za zdravje, ki je pravzaprav podrejena ministrstvu za zdravje, začela opravljati svoje delo,« je dejal.