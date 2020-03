Ogrožene presaditve jeter pri majhnih otrocih

Testiranje darovalcev



Krvi je dovolj

Ljubljana – Zaradi širjenja novega koronavirusa odpovedujejo napovedane zdravniške preglede in operacije. Kako pa je z doniranjem organov, sodelovanjem s tujimi klinikami in prihodi tujih kirurgov v Slovenijo?V italijanskem Bergamu, trenutnem žarišču koronavirusa, so do pred kratkim izvajali presaditve jeter pri otrocih, lažjih od 30 kilogramov, in zdravljenje po operaciji., direktorici Zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant , je na osebni in profesionalni ravni zelo žal, da ima prav Bergamo najhujše epidemiološke razmere, in »razumljivo je, da je sodelovanje trenutno zelo ogroženo in onemogočeno«. V Sloveniji na leto dva do trije otroci potrebujejo nova jetra, a zdaj na čakalni listi v Bergamu ni nihče, redne kontrole so odpovedane. Če bi bilo nujno, bi se morali v Sloveniji dogovoriti, kaj lahko storijo, ali pa si pomagati s kakšnim centrom iz Eurotransplanta, pojasnjujejo v Slovenija transplantu.Avščeva upa in verjame, da se bo stanje čim prej umirilo, da bodo spet lahko normalno sodelovali, čeprav nam je to po njenem mnenju lahko v poduk, kako pomembno je, da imamo svoje programe tudi za otroke in da smo čim manj odvisni od drugih držav. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike , je v petek dejal, da v kriznih razmerah, ki se iz dneva v dan spreminjajo, težave rešujejo individualno in tako uspešno zagotavljajo oskrbo bolnih otrok. »Sodelovanje s severno Italijo je iz razumljivih razlogov večinoma prekinjeno, a imamo vzpostavljene povezave z drugimi centri v evropskih državah, ki jih koronavirus ni toliko prizadel. Nadaljuje se tudi sodelovanje s srčnimi kirurgi iz Prage, ki prav v teh dneh operirajo v Ljubljani.«V teh kriznih časih v Slovenija transplantu in ljubljanskemu UKC spodbujajo sodelavce, naj se donorski program nadaljuje, saj so tudi življenja čakajočih na presaditev ogrožena. »Razumljivo je, da so vse redne aktivnosti zmanjšane zaradi preventivnih ukrepov za prenos novega koronavirusa, a pripravili smo navodila, kako ukrepati v donorskem programu in kaj so naše prednostne naloge,« je povedala direktorica Slovenija transplanta. Dodala je, da je odprta tudi možnost izmenjave organov na področju Eurotransplanta. Sproti izmenjujejo epidemiološke podatke in se na videokonferencah dogovarjajo o številnih problemih in na novo postavljenih vprašanjih.Direktorica je še poudarila, da se morajo vsi darovalci in prejemniki testirati na novi koronavirus, da morebitna okužba ne bi poslabšala izida zdravljenja.Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino pa krvodajalcev ne testirajo, saj se po do zdaj znanih podatkih bolezen covid-19 s transfuzijo krvi ne prenaša. Krvodajalcev imajo zdaj manj, saj jih tudi vabijo manj, zaradi prilagojenega postopka odvzema in tudi zaradi nekoliko manjših potreb. »Zaloge krvi se zmanjšujejo, vendar ocenjujemo, da so trenutno zadovoljive, predvsem zaradi odziva, razumevanja in sodelovanja krvodajalcev,« je povedala, vodja kriznega tima na Zavodu.