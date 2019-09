Ohladitev prinesla prve snežinke

Hladna fronta, ki je prešla Slovenijo, je poleg dežja prinesla tudi prve snežinke. Po podatkih agencije za okolje je bilo zjutraj pri najvišje ležeči koči v Sloveniji tri centimetre snega. Temperatura pa je malo pod lediščem.



Sicer se po deževnem koncu tedna, vsaj tako pravijo napovedi meteorologov, dež danes poslavlja. Občasno bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo popoldne od zahoda ponehale, hkrati pa se bo jasnilo.



Jutri bo sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.



