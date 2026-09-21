OHS minifest od 25. do 27. septembra odpira vrata arhitekture na Gorenjskem

Med 25. in 27. septembrom bo v ospredju OHS minifest, ki se letos seli predvsem na Gorenjsko in v treh dneh odpira vrata izbranih sodobnih arhitekturnih projektov, prenov, javnih stavb in infrastrukturnih objektov.

OHS minifest je nastal z željo, da bi kakovostno arhitekturo približali lokalnim prebivalcem in širši javnosti tudi zunaj osrednjega letnega festivala ter omogočili njeno odkrivanje v različnih krajih po Sloveniji vse leto. Izhaja iz prepričanja, da lahko pomen kakovostno oblikovanega prostora za vsakdanje življenje zares razumemo šele, ko ga neposredno izkusimo. Z odpiranjem vrat kakovostnih arhitekturnih projektov ter srečanji z njihovimi avtorji in uporabniki želijo Odprte hiše Slovenije krepiti prostorsko pismenost, zanimanje za lokalno grajeno okolje ter aktivnejši in odgovornejši odnos do prostora, v katerem živimo. Bližina posameznih projektov omogoča povezovanje več vodenj v arhitekturni izlet ter celovitejše spoznavanje arhitekture in prostora, v katerem nastaja.

Počitniška hišica, arhitektura: Oton Jugovec FOTO: Miran Kambič

V treh festivalskih dneh bodo obiskovalci izbrane projekte spoznavali v družbi arhitektov, uporabnikov in drugih sodelujočih pri njihovem nastanku ter dobili priložnost vstopiti tudi v prostore, ki širši javnosti niso vedno dostopni. Gorenjska je v zadnjih letih vse bolj opazno zastopana tudi v programu festivala OHS, saj na tem območju nastajajo številni zanimivi novi projekti, prenove in zunanje ureditve. Prav raznovrstnost in kakovost sodobne arhitekturne produkcije sta bili med razlogi, da letošnji OHS minifest v ospredje postavlja prav Gorenjsko. Regijo zaznamujejo izjemne naravne danosti, močna lokalna identiteta in bogata arhitekturna dediščina, zato je odnos med novimi posegi, krajino in obstoječim grajenim okoljem še posebej pomemben. Program festivalskega dogodka bo s projekti različnih meril – od majhne počitniške hiše do javnih in infrastrukturnih projektov – razkril raznolikost sodobne arhitekture na Gorenjskem in njene odzive na prostor, krajino ter potrebe današnjega časa.

Predor Karavanke – druga cev, arhitektura: DBA in Elea iC FOTO: Miran Kambič

Med letošnjimi programskimi poudarki je predstavitev druge cevi predora Karavanke, ki bo obiskovalcem omogočila redek vpogled v enega največjih infrastrukturnih projektov pri nas. V Bohinju bosta svoja vrata odprla Vrtec Bohinj in Kulturni dom Stara Fužina, program pa bo segel tudi na Bled, kjer bo med drugim mogoče obiskati prenovljeni Sokolski dom in letos nagrajeno Čolnarno Bled. Pester izbor bodo zaokrožili še stanovanjski, turistični, poslovni in javni projekti, ki odstirajo različne obraze sodobne arhitekture na Gorenjskem.

Vrtec Bohinj, arhitektura: Arrea arhitektura in KAL A FOTO: Miran Kambič

Del programa dogodka bo potekal tudi v Ljubljani, kjer bo svoja vrata obiskovalcem prvič po koncu gradnje odprla trajnostna poslovna stavba Vilharia. Pri OHS so projekt v preteklih letih že predstavljali z ogledi gradbišča, tokrat pa ga bo mogoče prvič doživeti kot dokončano stavbo.

Program OHS minifesta je objavljen na spletni strani OHS, brezplačne prijave na vodene oglede pa so že mogoče.