Oklepniki že na papirju jezijo opozicijo

Ljubljana – Nakup oklepnikov, ki ga v okviru 780-milijonskega­ naložbenega svežnja načrtuje obrambno ministrstvo, pri opoziciji vzbuja dvome o nujnosti in preglednosti. Ker ljudje na ključnih položajih na ministrstvu in v vojski ne skrivajo naklonjenosti Združenim državam Amerike, so čedalje glasnejša ugibanja, da se nagibajo k izboru ameriških oklepnikov.Poslanci so na odboru za obrambo včeraj razpravljali o predlogu zakona o investicijah v Slovenski vojski med letoma 2021 in 2026. Levji delež predlaganih 780 milijonov evrov naložb bo namenjen oblikovanju srednje bataljonske bojne skupine in nakupu osem- in štirikolesnih ...