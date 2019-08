Okoli dvesto protestnikov se je v bran medvedov in volkov zbralo na Trgu republike

FOTO: Leon Vidic/delo

Zakonodaja določa strog režim varstva obeh vrst

V osrednjem nagovoru je Jagoda Tkalec v imenu organizatorjev s pravnega in političnega vidika poudarila, da sta volk in rjavi medved zavarovani živalski vrsti po mednarodnih konvencijah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovenske nevladne organizacije s področja zaščite živali in okolja ter številni posamezniki, ki jim ni vseeno za naravo in okolje, so se danes zbrali na Trgu republike in odgovorne pozvali, naj ustavijo odstrel ogroženih vrst medvedov in volkov. Ker zagovarja stališča zgolj nekaterih kmetov, so pozvali ministricok odstopu.Več kot dvesto zbranih zaščitnikov živali in okolja je s protestom pod geslom Ne ubijaj! Sobivaj! Protestiraj! želelo opozoriti, naj se začnejo uveljavljati ukrepi, ki jih država že financira in so rejcem na voljo, pa tudi ukrepi za zmanjšanje hranjenja medvedov. »Nam je že postalo jasno, da lovci hranijo medveda kot rejno žival, kar pomeni, da se umetno povečuje populacija medvedov za trofeje,« je za STA pojasnilaiz Društva za dobrobit živali Anima.V osrednjem nagovoru jev imenu organizatorjev s pravnega in političnega vidika poudarila, da sta volk in rjavi medved zavarovani živalski vrsti po mednarodnih konvencijah, da ju ščitita evropska zakonodaja z direktivo o habitatih in slovenska zakonodaja. Zakonodaja določa strog režim varstva obeh vrst, izjeme pa so dopustne le, če ugodno stanje populacije živali ni ogroženo in če resnično ni mogoče na drug način zagotoviti varnosti ljudi in premoženja, je dejala in dodala, da v nasprotnem primeru gre za nepotrebno usmrtitev, ki je opredeljena kot mučenje živali.V nadaljevanju so se vrstili govori, a vsi so opozorili, da odstrel volka in rjavega medveda, kot si ga predstavljajo naše institucije pod vodstvom ministrstva za okolje in prostor, ni zakonit. Ob tem so spomnili, da je to že večkrat v svojih sodbah ugotovilo upravno sodišče in razveljavilo sporne odloke o odstrelu.Poudarili so, da bi morale okoljske organizacije biti vključene v postopke sprejemanja aktov, a so že leta izključene, s čimer se krši Aarhuška konvencija. Zato pozivajo ministrstvi za okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državni zbor in vlado, da »končno začnejo spoštovati vse navedene pravne akte ter sodbe«.Kmetijsko ministrico so pozvali k odstopu, oziroma predsednika vlade, da sproži postopke za njeno razrešitev, saj se Pivčeva po njihovem mnenju ne zaveda pomena trajnostno naravnanega kmetijstva, temveč zagovarja stališča tistih živinorejcev, ki ignorirajo stroko in zavračajo učinkovite ukrepe za zaščito svojih živali. »Z odškodninskimi zahtevki črpajo državni proračun, čeprav bi morali za svoja ravnanja odgovarjati vsaj veterinarski inšpekciji, katere nadrejena je zgoraj omenjena ministrica,« so še izpostavili.Protestnike so sicer spremljali njihovi zvesti štirinožni prijatelji, nekateri oblečeni v majice z napisom Ker nisva volivca, najino življenje ne šteje, številni njihovi lastniki pa so prišli s transparenti, na katerih je pisalo med drugim: Njihovo življenje, ne trofeja, Volk sit in ovca cela, Takšni kot v Sloveniji zahtevajo odstrel, v Amazoniji požigajo pragozd, Medved in volk naša naravna dediščina in kulturna vrednota in podobno.