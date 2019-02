Okrajno sodišče dalo priložnost vrhovnemu sodišču

Izola - Piransko okrajno sodišče je v izolski zadevi zemljišča R Mercuri s svojim še enim odlogom odločitve o izvršbi dalo priložnost vrhovnemu sodišču, da v morebitni reviziji še enkrat odloči o ne ravno enostavnem primeru dosojene odškodnine skoraj dveh milijonov evrov, ki so jih sodišča prisodila v prid R Mercurija. Izolska občina pa je za morebitno poravnavo dolga pridobila vsaj nekaj mesecev časa, do trenutka, ko bo vrhovno sodišče odločilo, ali primer sploh sprejme v revizijo.



Piransko okrajno sodišče je sledilo predlogu izolske občine, ki bi morala v izvršbi plačati 1,9 milijona evrov odškodnine, ki jo je v korist R Mercurija dosodilo višje sodišče v Mariboru. Okrajno sodišče Piran je najprej izdalo sklep o izvršbi, s katerim 15. januarja že bila odrejena blokada občinskeg bančnega računa. Na sklep se je izolska občina pritožila in okrajnemu sodišču predlgala tri možne rešitve: da izvršba ne poseže v rubež sredstev, ki predstavljajo temeljni dohodek občine (za redne dejavnosti, ki potekajo v občini), da zarubi določeno število nepremičnin v vrednosti izolskega dolga do R Mercurija, ali pa odložitev izvršbe do odločitve v postopku revizije. Okrajno sodišče je že 18. januarja izdalo sklep, v katerem je menilo, da obstajajo posebno upravičeni razlogi za odlog izvršbe. Tedaj so izvršbo odložili za čas 40 dni. Ta rok je potekel danes, zato je zdaj odločilo, da se odlog izvršbe podaljša do odločitve vrhovnega sodišča. Če vrhovno sodišče ne bo dovolilo revizije (za takšno odločitev potrebuje vrhovno sodišče po navadi tri do štiri mesece časa), potem bo občina Izola dolžna poravnati dolg do R Mercurija takoj oziroma v skladu z dogovorom z upnikom. Če bo dovolilo revizijo, pa bo odlog izvršbe trajal dalj časa. Odločitev okrajnega sodišča ni pravnomočna, saj se lahko R Mercuri nanjo še pritoži.

Občina hiti z OPN, v proračunu pa bo predvidela prodajo več parcel

V izolski občini za sporno območje (nedaleč od nekdanje ladjedelnice) še nimajo niti občinskega prostorskega načrta (OPN) niti OPPN. Občinski svet bo že v marcu mesecu prvič obravnaval predlog sprejetja OPN, ki ga bodo sprejeli predvidoma do konca leta. V izolski občini so pripravili tudi osnutek proračuna, ki ga bo občinski svet obravnaval 28. marca po hitrem postopku. Skupaj s proračunom bodo sprejeli tudi letni načrt razpolaganja s premoženjem, v katerem bodo predvideli prodajo nepremičnin v višini nekaj milijonov evrov. Izkupiček od prodaje parcel bo vsaj delno zadoščal za poravnavo dolga. Toda v Izoli so prepričani, da je odločitev sodišča nesorazmerna, saj ne pristajajo na izračun, da bi sploh nastala takšna škoda podjetju R Mercuri, kaj šele 1,9 milijona evrov.