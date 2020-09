OKS: od sprenevedanja do opravičila

Odgovornost organizatorja

Virus že na OKS, ministrica v samoizolaciji

Ker je bila na prireditvi brez maske tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, so se vsa politična kopja obrnila proti njej, češ da govori in svetuje eno, dela pa drugo. Zvrstilo se je več pozivov k odstopu, a včeraj na ministrstvu kljub naši prošnji niso bili pri volji za komentarje.

Zanimalo nas je še, kdo je ministrici, ki se je za spodrsljaj že opravičila, naročil, da je v dvorani lahko brez maske in ali se ji to ni zdelo nenavadno, glede na to, da med ljudmi v dvorani ni bilo priporočene razdalje, vendar so tudi ta vprašanja ostala brez odgovora.

Izvedeli smo le, da bo ministrica danes samoplačniško opravila test na covid-19, do prejema izida pa se je samoizolirala in je na dopustu.

V samoizolaciji so tudi štirje zaposleni na OKS, saj se je z novim koronavirusom okužila ena oseba, ki pa ni bila na ponedeljkovem dogodku in je za okužbo izvedela v torek zvečer.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je ob robu obiska v Šoštanju dejal: »Verjamem, da bomo dobili vse informacije, potrebne za to, da ugotovimo, kaj se je v resnici dogajalo, in da tudi na podlagi tega sprejmemo odločitve. Organizator je odgovoren za izvedbo prireditve, ministrica (ta prihaja iz vrst SMC, op. p.) pa bo, če je naredila kaj narobe, nosila svoj del odgovornosti.«

Ljubljana – Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so povedali, da v prošnji za izdajo mnenja o načrtovani prireditvi niso navedli, da bo prireditvi sledila pogostitev, češ da je bilo dovoljenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izdano 14. septembra in da so takrat veljale druge zahteve: »Šele 21. septembra je namreč začel veljati nov vladni odlok, ki določa obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in odsvetuje zakuske na prireditvah.« Vendar to ne drži.Odlok o obveznem nošenju maske v zaprtih javnih prostorih je začel veljati že 4. septembra. Ko smo OKS opozorili na datumsko neskladje, so dodatno pojasnili, da so glede uporabe mask logično ravnali po napotkih, ki veljajo za streženo večerjo. Razumljivo je, da med večerjo maske ne moreš imeti nadete, a kaj ko o tem, da bo prireditev vsebovala tudi večerjo, ob zaprosilu za soglasje niso obvestili NIJZ. Tam so že od začetka tega meseca, ko so se epidemiološke razmere v državi zaostrile, zelo zadržani do izdajanja pozitivnih mnenj prirediteljem, ki nameravajo dogodek podkrepiti še z jedačo in pijačo. Vlada je resno priporočilo, da se ob oziroma po javnih dogodkih ne organizirajo zakuske, izdala šele 17. septembra, a so strokovnjaki na inštitutu po svojih strokovnih odločitvah take vrste prireditve odsvetovali že prej.Četudi se zdaj na OKS izgovarjajo, da je bilo vladno priporočilo izdano po tem, ko so že imeli pozitivno mnenje, ne smemo spregledati, da jim je NIJZ poleg pravilne uporabe mask svetoval še, naj spremljajo morebitne spremembe odlokov.V svoj zagovor so na OKS v torkovem pojasnilu navedli še, da je bil »sedežni red vnaprej določen, sedeži pa so bili razvrščeni ob upoštevanju zadostne razdalje dveh metrov. Bližje skupaj so lahko sedeli le člani istega gospodinjstva«. Na fotografijah z dogodka se jasno vidi, da dvometrska razdalja ni bila upoštevana in da so bližje kot dva metra sedeli tudi udeleženci, ki niso iz skupnega gospodinjstva, zato smo prosili za pojasnilo. Brane Dmitrović, predstavnik OKS za stike z javnostmi, je dejal, da je bila razdalja z različnih zornih kotov videti različno: »Kljub temu da je bila postavitev omizja in sedežev v skladu z navodili, pa seveda nismo vsakega gosta posebej 'postavljali' nazaj na pravo razdaljo.« Ob prihodu na dogodek so bile postavljene infotable za obiskovalce z informacijami o primerni medsebojni razdalji, higieni kašlja in splošnimi pravili za preprečitev širjenja okužbe, je še dodal.Iz zapisanega izhaja, da se na OKS za navodila NIJZ niso zmenili oziroma so si jih prikrojili po svojih potrebah, z neuporabo mask pa v javnost vnesli velik nemir in povzročili celo pozive k odstopu ministrice.Če so torej še predvčerajšnjim suvereno trdili, da so prireditev izpeljali skladno s priporočili in navodili NIJZ, so se včeraj posuli s pepelom in se odločili, da se opravičijo. »Odgovornost bomo brez kakršnegakoli dvoma prevzeli na Olimpijskem komiteju Slovenije,« so zatrdili za Delo.In kaj so zdaj, ko je jasno, da zaščitni ukrepi niso bili upoštevani, svetovali gostom prireditve? Po prireditvi z njimi nismo imeli stikov, je zapisal Dmitrović.Na dobrodelnem dogodku so zbrali 120.000 evrov, namenili jih bodo športnikom iz socialno ogroženih družin, ni pa še znano, kolikšne bodo globe zaradi nevestnega ravnanja. Slab zgled, ki so ga dali ljudem, je težko ovrednotiti, so pa na OKS povedali, da so pripravljeni prevzeti materialno in moralno odgovornost in da že pišejo opravičilo vsem prizadetim.Na zdravstvenem inšpektoratu so v zvezi z omenjenim dogodkom prejeli več prijav, dokler postopek še teče, pa informacij ne dajejo. Včeraj do 10. ure sicer OKS še niso obiskali.Na NIJZ so zapisali, da je za izvajanje in upoštevanje ukrepov odgovoren organizator. Ob tem so poudarili tudi odgovornost vsakega izmed nas: »K preprečevanju širjenja covida-19 lahko s tem, da v vseh življenjskih situacijah dosledno izvajamo preventivne higienske ukrepe, prispevamo vsi.«