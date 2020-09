Okužba na olimpijskem komiteju, ministrica v samoizolaciji

Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so potrdili eno okužbo s koronavirusom. Štirje ljudje so v samoizolaciji, ostali pa delajo od doma.



Oseba ni bila prisotna na ponedeljkovem dogodku, kjer so bili udeleženci brez mask. Ker je bila na prireditvi brez maske prisotna tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, so se vsa politična kopija obrnila proti njej, češ da govori in svetuje eno, dela pa drugo. Posledično se je zvrstilo kar nekaj pozivov k njenemu odstopu, a jih včeraj na našo prošnjo na ministrstvu niso komentirali.



Zanimalo nas je še, kdo je ministrici naročil, da je v dvorani lahko brez maske in če se ji je to zdelo nenavadno glede na to, da med osebami v dvorani ni bilo priporočene razdalje, a so tudi ta vprašanja ostala brez odgovorov.



Izvedeli smo zgolj, da bo ministrica jutri samoplačniško opravila test na covid. Do prejema rezultatov testa pa se je samoizolirala in je na dopustu.