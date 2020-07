Okužbe v domu starejših v Hrastniku

Koronavirus je vnovič našel pot v domove za ostarele. Tokrat o okužbi poročajo iz Doma starejših občanov Hrastnik. Direktor doma starejših občanov Hrastnik je v petek popoldan sporočil, da je ena od zaposlenih pozitivna na covid-19, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec. »Domnevno naj bi se okužila že prejšnjo soboto, od nedelje naprej pa je delala in bila v kontaktu s stanovalci, ker ni imela znakov okužbe,« je pojasnil Kacin. V sredo se je njeno zdravstveno stanje spremenilo in ostala je doma, v četrtek so jo testirali in v petek je prejela pozitiven bris. Tako je od petka 60 stanovalcev tega doma v karanteni. Dom bo zaprt vsaj 14 dni.Testirali so 13 stanovalcev. Pri enem je bil bris pozitiven in so ga že prepeljali v UKC Maribor, okužbo sumijo pri še eni stanovalki, a do začetka novinarske konference ob 11. uri Kacin še ni imel podatka, kakšen je bil rezultat njenega brisa. Če bo pozitivna na covid-19, bodo tudi to stanovalko prepeljali v UKC Maribor.Okužbe so po mirnem obdobju, ki smo ga v Sloveniji imeli ob uradnem koncu epidemije, sicer zabeležili že v Centru starejših Pristan v Vipavi, medtem ko so zaradi okužbe z novim koronavirusom v metliški občini prepovedali obiske svojcev v tamkajšnjem domu starejših občanov Kacin je vnovič opozoril, da se moramo vsi obnašati samozaščitno. Velika večina po njegovih besedah sicer opozorila dosledno spoštuje, »žal pa so med nami posamezniki, ki opozoril bodisi ne slišijo ali pa jih ne upoštevajo«. Dodal je, da je lahko vsako širjenje okužb, zlasti kadar ne upoštevamo varnostih ukrepov, lahko tudi podlaga za ugotovitev, da gre za širjenje virusa iz malomarnosti. »Za take primere pa zakon o nalezljivih boleznih predvideva tudi sankcije,« je še dodal.