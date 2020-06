Okužbo v jeseniški bolnišnici potrdili tudi pri bolniku, en primer v Elanu

Dnevno dogajanje lahko spremljate: TUKAJ



Ena od okužb v begunjskem Elanu



Nad učenci v karanteni na Jesenicah bedi NIJZ

Jeseniška bolnišnica še vedno zaprta za obiskovalce



Bolnišnica, kjer so okužbo pri zaposleni odkrili v četrtek zvečer, petkovi testi med njenimi sodelavci in bolniki pa so bili negativni, medtem še naprej ostaja zaprta za obiskovalce. Dovoljena je le prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku in partnerja pri porodnicah. Spremenjeno ostaja tudi delo na gastroenterološkem oddelku.

V Splošni bolnišnici Jesenice je ponovno testiranje pokazalo na okužbo z novim koronavirusom pri enem od bolnikov na gastroenterološkem oddelku, kjer je delala okužena medicinska sestra. Rezultati ponovnih testov preostalih bolnikov so bili negativni, danes pa poteka ponoven odvzem brisov tudi pri 50 zaposlenih, ki so bili sicer načrtovani za sredo.Ker so v bolnišnici pri nekaterih bolnikih, ki so od prejšnjega tedna izolirani na gastroenterološkem oddelku, opazili znake morebitne okužbe z novim koronavirusom, so jim v ponedeljek znova vzeli brise. Rezultat za enega od bolnikov, ki sicer ni kazal znakov okužbe, je bil pozitiven, zato so ga odpeljali na infekcijsko kliniko v Ljubljani.Na Jesenicah so v zadnjem tednu dni odkrili sedem okuženih z novim koronavirusom, povezani pa naj bi bili z istim primerom. En od okuženih je zaposlen tudi v begunjskem Elanu, kjer so takoj po prejeti informaciji ukrenili vse potrebno za preprečitev nadaljnjih okužb. Tako so že med koncem tedna izvedli vse postopke skladno s priporočili NIJZ, so pojasnili v begunjskem podjetju.Poleg omenjenih priporočil so poskrbeli še za dodatne interne organizacijske ukrepe, v okviru katerih je nekaj sodelavcev iz preventivnih razlogov ostalo doma. »Sam proizvodni proces pa nemoteno poteka, prav tako se v priporočenem obsegu še naprej izvajajo že predhodno uvedeni zaščitni ukrepi,« so poudarili v podjetju.Okužba je bila v petek odkrita tudi pri hčerki omenjene medicinske sestre, ki obiskuje Osnovno šolo Prežihovega Voranca na Jesenicah. Zato je njen razred od petka dalje v 14-dnevni karanteni, šolanje pa poteka na daljavo.Kot je povedal ravnatelj šole, nad učenci v karanteni bedi NIJZ, šola pa s pomočjo njihove razredničarke zagotavlja, da pedagoški proces za omenjene učence drugega razreda poteka na daljavo. Delo s preostalimi učenci na šoli medtem poteka nemoteno, je danes zagotovil Kerštajn.