»Okužen sem s koronavirusom«

Virus kot orožje zastraševanja

REUTERS Strah pred nasiljem. FOTO: Ricardo Morales/Reuters

Niste sami!

Ljubljana – Fizično, psihično, spolno, ekonomsko nasilje ali huda stiska, dvom, nemoč in strah? Po tistem, ko je danes tudi Slovenija dobila enotno telefonsko številko za psihološko podporo ob epidemiji koronavirusa (041 443 443), na kateri pomoč prostovoljno nudi več kot dvesto strokovnjakov, v društvu SOS (080 11 55) ugotavljajo, da se število klicev in elektronske pošte doslej ni bistveno povečalo.»Kar je skrb vzbujajoče,« pravi predsednica društva, »kajti dejstvo je, da so nastale okoliščine dejavnik tveganja za še večje nasilje v družinah, kar potrjujejo tudi izkušnje iz tujine. Nasilje v družinah, kjer je bilo prisotno že prej, se bo sčasoma po vsej verjetnosti še intenziviralo.«Na pomoč v društvo SOS se obračajo ženske, ki doživljajo nasilje: v stiskah so zaradi strahu pred nasiljem partnerjev ali drugih družinskih članov. »Žal povzročitelji nasilja hitro odkrijejo nove možnosti trpinčenja žrtev. Ženske poročajo o grožnjah z okužbo z novim koronavirusom . Ko se otroci vrnejo od očeta, ki živi drugje, povedo, da jim je, denimo, rekel, da je nekdo v družini okužen, pa se kasneje izkaže, da je šlo 'le' za zastraševanje,« pripoveduje Plazova.Ženske je po njenem strah negotovosti, kaj bo v prihodnje ali da bodo izgubile delo, kako se bodo spopadale s pomočjo otrokom pri šolskih obveznostih, kako bodo zmogle finančno prebroditi čase v prihodnje, fizično so se bolj – celo popolnoma – izolirale, socialna mreža jim je dostopna samo po telefonu, pa še to le, če jim uporabo dovoli povzročitelj nasilja, je nazorna Plazova, ki bi sicer, kot dodaja, težko izpostavila populacijo, ki težko prenaša trenutno situacijo: »Vsi smo se znašli v okoliščinah, ki so nove, negotove in s katerimi nimamo izkušnje, kakšne so lahko posledice.«Pomembno je, da imajo žrtve nasilja informacijo, da službe za pomoč delujejo, lahko se obrnejo na nevladne organizacije ali v primeru akutnega nasilja neposredno na policijo, na interventno številko 113. Pomembno je tudi, pravi Plazova, da žrtve vedo, da niso same, da »smo tukaj zato, da jim pomagamo«. »Pokličite sosede, bližnje – če sumite, da se v bližini dogaja nasilje, pokličite policijo, ne obrnite se stran!« v imenu društva SOS poziva Plazova.