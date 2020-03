Okužena dva v karanteni v hotelu Paka

Kako je za ukrepe poskrbljeno v domovih za starejše? V domu starejših občanov v Postojni so v petek zvečer potrdili okužbo pri enemu od zaposlenih. Danes bodo testirali vse zaposlene in stanovalce.

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri dveh od 42 Slovencev, ki so jih v petek pripeljali iz Madrida in jih nastanili v karanteni v velenjskem hotelu, so potrdili na ministrstvu za zdravje. Gre za dve mlajši osebi, ki se dobro počutita, tako da ostajata v karanteni v Velenju.Po prihodu v karanteno v Velenje so vseh 42 ponovno testirali na okužbo z novim koronavirusom. Na testiranju v Španiji so bili namreč izvidi vseh negativni. Testiranje bodo ponovili čez šest in nato še čez 14 dni, je v petek pojasnil velenjski podžupan Skrb za 42 nastanjenih Slovencev je prevzela velenjska občina , po Dermolovih navedbah jim zagotavlja prehrano, poskrbeli so za varovanje. Vsi nastanjeni so namreč v strogi karanteni in ne smejo zapuščati hotela niti svojih sob, hrano jim dostavljajo pred vrata.