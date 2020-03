Okužena tudi zaposlena oseba iz UKC Ljubljana

Ljubljana – V UKC Ljubljana imajo potrjeno okužbo ene zaposlene osebe. Zbolela je preko vikenda in ni bila v stiku s pacienti. S stiki, ki jih je imela od petka – večinoma v administraciji, bodo izpeljani ustrezni postopki. Če je oseba zaposlena v ljubljanski porodnišnici, ni znano. V ljubljanskem kliničnem centru namreč klinike, kjer okužena oseba najverjetneje opravlja pisarniška dela, niso izdali. Do 14. ure so sicer pri nas potrdili 23 okuženih, testiranih je bilo 1227 ljudi . V Sloveniji imamo 14 tako imenovanih uvoženih primerov, največ se jih je okužilo v Italiji, in devet tako imenovanih sekundarnih primerov. Osem ljudi se je okužilo ob stiku z metliškim zdravnikom. Vsi okuženi se počutijo dobro, hospitalizirani pa so v UKC Ljubljana, UKC Maribor in v Splošni bolnišnici Novo mesto. NIJZ je priporočila karanteno za približno petdeset oseb.