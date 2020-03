FOTO:Okužbe v zdravstvenih ustanovah v Mariboru, Luciji in Slovenj Gradcu

Infografika: FOTO: Delo

Zdravstveni postaji do nadaljnjega zaprti

Brezplačna telefonska številka o delovanju Onkološkega inštituta

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana od 13. 3. 2020 deluje brezplačna telefonska številka 080 2900, na kateri lahko onkološki bolniki in svojci vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 15. uro dobijo informacije glede delovanja Onkološkega inštituta v času izrednih razmer - epidemije novega koronavirusa.



V slovenjgraški bolnišnici potrjena okužba pri štirih zaposlenih

V zdravstvenem domu v Luciji okužena medicinska sestra

Zaposlena doma upokojencev Šmarje pri Jelšah ni okužena

Brezplačno parkiranje v Novem mestu

Farmacevti v lekarnah še vedno niso dobili zaščitne opreme

Iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so sporočili, da je ena od njihovih sodelavk, ki dela v zdravstvenih postajah Gosposvetska in Kamnica, okužena z novim koronavirusom . Zato pozivajo vse, ki so se v sredo ali četrtek mudili v teh zdravstvenih postajah, da gredo v samoizolacijo in so pozorni na morebitne znake okužbe. V Sloveniji je bilo do ponedeljka do 14. ure potrjenih 253 okužb z novim koronavirusom.Okužbo s koronavirusom so pri omenjeni zaposleni potrdili v ponedeljek zvečer. V zdravstvenem domu prosijo vse paciente, ki so v sredo, 11. marca, in četrtek, 12. marca, obiskali zdravstveno postajo na Gosposvetski 41, ter vse tiste, ki so v sredo, 12. marca, obiskali zdravstveno postajo Kamnica, da gredo v samoizolacijo ter da so pozorni na kakršne koli znake okužbe (visoka temperatura, kašelj in težko dihanje).V primeru suma na okužbo jih prosijo, da pokličejo njihovo telefonsko številko 02/22 86 200, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v mariborskem zdravstvenem domu.Zdravstveni postaji na Gosposvetski in v Kamnici sta od danes do nadaljnjega zaprti. Vsi podatki o delovnem času delujočih ambulant so občanom na voljo na domači spletni strani Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor www.zd-mb.si.Na splošno velja, da ambulante družinske medicine, službi za zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter zobozdravstveno varstvo za otroke in odrasle ne delujejo več na ravni osebnega izbranega zdravnika ali zobozdravnika, ampak po spremenjenem režimu z nujnimi najavami pacientov po telefonu ali elektronski pošti. Zobozdravstvene ambulante so v celoti zaprte, oskrba je možna le za nujne primere. Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje nespremenjeno.V slovenjgraški bolnišnici je trenutno v samoizolaciji sedemnajst zaposlenih, štirje so pozitivni in so doma. »Preverjamo možne stike in jih testiramo, da preprečimo širjenje virusa,« je sporočil direktor bolnišnice. V bolnici so sicer že pripravili triažo, ambulanto, oddelek, intenzivo in operacijsko, vse se obravnavo pacientov z boleznijo covid-19.»Spoštujte navodila, bodite doma, v trgovino pojdite le po nujne stvari. Bodite strpni, pomagajte si! Le tako bomo upočasnili širjenje virusa in naraščanje števila obolelih. Naše kapacitete so omejene in v kratkem času ne moremo pozdraviti vseh, si pa to zelo želimo!« poudarjajo v regijski bolnišnici v Slovenj Gradcu.V zdravstvenem domu v Luciji je prejšnji teden zaradi koronavirusa zbolela medicinska sestra, ki so jo nemudoma umaknili iz delovnega procesa. Vse zdravstvene delavce, ki so bili z njo v stiku, so medtem testirali in so bili negativni, a so preventivno še doma, je pojasnil direktor Zdravstvenega doma PiranOmenjena medicinska sestra je zbolela v sredo zvečer, od četrtka dalje pa je odsotna. Pri tem je epidemiolog zatrdil, da sestra ni bila kužna, dokler ni zbolela, tedaj pa so jo umaknili iz delovnega procesa, je še navedel direktor piranskega zdravstvenega doma, pod okrilje katerega sodi tudi lucijska enota. Krajnc je ob tem poudaril še, da v teh petih dneh v piranski občini tudi ni bilo nobene nove pozitivnosti, ki bi jo lahko povezali s tem primerom.Dobra novica iz doma upokojencev Šmarje pri Jelšah: zaposlena iz HR ni okužena. Na rezultate testiranja 18 zaposlenih bo treba počakati do popoldneva.Z današnjim dnem je tudi v mestni občini Novo mesto parkiranje brezplačno, z izjemo parkirne hiše Novi trg. »S tem ukrepom želimo olajšati vsakodnevne opravke občanov in omiliti posledice začasne ukinitve javnega potniškega prometa v času epidemije novega koronavirusa,« pravijo na Mestni občini Novo mesto.Obenem pozivajo občane, da še naprej upoštevajo cestno-prometne predpise oziroma ne parkirajo zunaj označenih parkirišč in upoštevajo parkirne režime na posameznih parkiriščih, predvsem časovne omejitve pri parkiranju. »Pomembno je tudi, da so parkirišča v neposredni bližini zdravstvenih kompleksov namenjena izključno uporabnikom in da občani pri drugih opravkih ne uporabljajo teh parkirišč,« pravijo na Mestni občini Novo mesto.V Lekarniški zbornici Slovenije pa opozarjajo, da ministrstvo za zdravje farmacevtom v lekarnah še vedno ni zagotovilo zaščitne opreme proti okužbi z novim koronavirusom. Po njihovih navedbah se že kažejo posledice, saj je vse večja obolevnost med zaposlenimi. Zato so v nekaterih lekarnah primorani skrajšati urnik, določene lekarne se zapirajo.Prebivalci sicer dosledno spoštujejo skupni poziv Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Lekarniške zbornice Slovenije, da vstopajo v lekarno le posamezniki brez znakov okužbe dihal. A glede na trenutno stanje in potek okužbe s koronavirusom ni preprečen vstop v lekarno vsem osebam, ki so že okužene, a še brez vidnih znakov bolezni, je opozoril predsednik lekarniške zbornice