Okuženi zdravnik iz Metlike je bil v stiku z 12 stanovalci iz doma starejših občanov

Stanovalce za zdaj niso peljali na testiranje zaradi morebitne okužbe; so pa v domu sprejeli številne ukrepe: med drugim so prepovedali obiske ter druženje in skupno obedovanje.

