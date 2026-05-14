Gneča na cestah: prazniki pri sosedih, prometne nesreče, okvare vozil in dela

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče promet oviran na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju.

Zaradi okvare vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju, na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

Zastoji so na primorski avtocesti od Kozarij proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoj je tudi na vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Prav tako so zastoji na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski ter na cestah Laško–Celje na Polulah v obe smeri, Velenje–Črnova pri Črnovi in Lesce–Bled.

Zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav, je povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države.

Zastoj, dolg dva kilometra, je tudi pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji.

Zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav, je povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Priporočljivi so previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Zaradi prihajajočih praznikov v tujini je pričakovan zgoščen promet po Sloveniji ter bolj polna počivališča.

Na gorenjski avtocesti se morajo vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, razvrstiti na desni pas.

Danes od 20.45 do 4.30 zjutraj bo promet na štajerski avtocesti potekal po samo enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri, izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane.

Od 16. maja od 22. ure do 18. maja do 6. ure bo zaradi del zaprta cesta Želodnik–Domžale v Domžalah.

Predvidoma do 25. maja bo na štajerski avtocesti zaradi del zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.

