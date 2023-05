Okvir politične agende postavlja Janša

V nadaljevanju preberite:

Maj je v Sloveniji zaradi obletnic dogodkov, ki izvirajo iz druge svetovne vojne, tradicionalno nabit z ideološkimi temami zaradi travmatične slovenske polpretekle zgodovine. Letos smo bili v tem obdobju priča številnim ideološkim konfrontacijam, ki so segale od groženj z državljansko vojno, ukinitve dneva spomina na žrtve komunističnega režima do ideje o postavitvi spomenika. Komu kulturno-ideološki boj politično ustreza?

»Ta čas ideološko konfrontacijo in kulturni boj s potezami, kot je ukinitev muzeja osamosvojitve ter dneva spomina na žrtve komunizma, poganja vladna koalicija,« ocenjuje Rok Čakš, politični analitik in urednik Domovina.je. Meni, da gre za premišljen manever preusmerjanja pozornosti od težkih tem, kot so problemi v zdravstvu, težave v pogajanjih v zvezi s plačnim sistemom v javnem sektorju, velika vladna zapravljivost in proračunski primanjkljaj.