Olimpijska bakla bo iz ravenskega jekla

Ravne na Koroškem – Občine Mežiške doline se bodo letos s številnimi prireditvami in strokovnim simpozijem pod pokroviteljstvom skupine Sij poklonile 400-letnici jeklarstva.



Začelo se je v Črni na Koroškem leta 1620, ko je Melhior Puc, fužinar in rudar iz Labotske doline, v Črno na Koroškem prenesel koncesijo za dve talilni peči in v Mušeniku postavil prve fužine. Stoletje je v črni delovala žebljarna, v Mežici so izdelovali žico, na Prevaljah pa železniške tirnice. Danes jeklarska industrija deluje na Ravnah na Koroškem. »Mesto Ravne je v preteklosti raslo zaradi jeklarstva, zdaj pa raste ob jeklarstvu,« je povedal ravenski župan Tomaž Rožen, ki je prepričan, da jeklo ni le del njihove preteklosti in sedanjosti, pač pa tudi prihodnosti.



Za to skrbi skupina Sij. »Kot največja jeklarska skupina v Sloveniji smo vpeti v neskončen proces razvoja industrije in postavljanja vedno novih poslovnih in zgodovinskih mejnikov. Znanje in izkušnje naših sodelavcev uspešno nadgrajujemo z naložbami v modernizacijo in razvoj naših družb, z inovacijami premikamo meje že odkritega, za kar smo vsako leto tudi med prejemniki najvišjih nagrad za inovativnost v Sloveniji. Obenem se zavedamo, da so enako počele generacije jeklarjev in železarjev pred nami, zato imamo v okviru svojih družbenoodgovornih aktivnosti tudi velik posluh za ohranjanje jeklarske tehniške in kulturne dediščine,« je poudarila Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja skupine Sij.

Jeklena bakla

V okviru praznovanja 400-letnice bodo kot glavni pokrovitelj v lastni organizaciji ali v sodelovanju z občino Ravne, muzejem in drugimi partnerji podprli in izvedli številne aktivnosti. »Poleg proslave, strokovnega simpozija in postavitve stiskalnice, tehniške dediščine, v mestno okolje, smo kot pokrovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije na Ravne pripeljali tudi slovensko olimpijsko baklo. V čast visokemu jubileju se bo bakla, ki bo odpotovala tudi na olimpijske igre v Tokio, iz jekla rodila prav na Ravnah, v družbi Sija Metal Ravne. Naša ambasadorka jeklene volje, olimpijka Petra Majdič, jo bo na posebnem dogodku prinesla med ljudi, z Raven pa bo nato naprej potovala po vsej Sloveniji in v Tokio,« je dodala Sara Wagner.

Tretjina delovno aktivnih Ravenčanov dela v Siju

Kovinskopredelovalna dejavnost, katere del je tudi metalurgija, prispeva 8,2 odstotka bruto domačega proizvoda. V kovinskopredelovalni verigi je zaposlen vsak deseti Slovenec. Kar 40 odstotkov vseh zaposlenih v metalurški dejavnosti v Sloveniji je sodelavcev skupine Sij. Na Ravnah na Koroškem je po podatkih Sija v družbah skupine zaposlena kar tretjina delovno aktivnega prebivalstva.



»Skupina prispeva nekaj več kot četrtino od treh milijard evrov prihodkov, ki so jih lani ustvarile vse slovenske metalurške družbe, ki so izrazito izvozno naravnana podjetja in 80 odstotkov celotne prodaje ustvarijo na tujih trgih. V Slovenski industriji jekla so od vstopa današnjega večinskega lastnika leta 2007 za modernizacijo, povečanje kapacitet in razvoj namenili več kot 620 milijonov evrov,« so sporočili iz skupine Sij.