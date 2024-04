Omahovanje o protipotresni zaščiti UKC Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je potresno ogrožena, zato novogradnje po letu 1974 gradijo s protipotresno zaščito. To pa ne velja v vseh primerih za prenove starejših stavb. Glavno stavbo UKC Ljubljana obnavljajo brez protipotresne zaščite, čeprav se je stroka izrekla za njo. UKC je za Slovenijo strateško pomembna in najbrž najgosteje naseljena stvba v državi. V njej se noč in dan zadržuje med dva in tri tisoč hudo bolnih in zaposlenih. Čeprav je prenova že globoko v teku, ministrstvo za zdravje oziroma njegov Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu še vedno premlevata tudi možnost zaščite proti potresu. Zakaj omahujeta?