FOTO:Omejevanje gibanja in le dve leti pomoči

Ljubljana – Zagotoviti hitre in učinkovite postopke mednarodne zaščite v praksi ter preprečevanje zlorab sistema naj bi bila, po utemeljitvah ministrstva za notranje zadeve (MNZ), med najpomembnejšimi razlogi za noveliranje zakona o mednarodni zaščiti, ki bo tudi skrajšal obdobje upravičenosti do pomoči beguncem s statusom. Novela bo v javni razpravi do 22. julija, jeseni pa naj bi šla v parlamentarni postopek, tako kot novela zakona o tujcih, pri kateri naj bi sporna člena 10a in 10b še spreminjali.Od leta 2015, ko je bilo vloženih 277 prošenj za mednarodno zaščito, je opazen trend rasti – med letoma 2016 in 2018, na ...