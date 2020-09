Omejevanje javnega prevoza za starejše

V Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) pozivajo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, naj po njihovem sporno uredbo takoj umakne iz obravnave. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) pozivajo ministra za infrastrukturonaj po njihovem sporno uredbo, s katero naj bi upokojencem in starejšim dostop do storitev javnega prevoza omejili na določene ure, takoj umakne iz obravnave.»V SUS smo novico o pripravi te uredbe najprej sprejeli s presenečenjem in nejevero, saj si nismo mislili, da je v državi, ki bi rada veljala za civilizirano in demokratično, takšna diskriminacija kateregakoli dela prebivalstva sploh mogoča,« opozarja predsednica SUSKakor so zapisali v SUS, pa očitno ministrstvo za infrastrukturo z uredbo misli resno, saj čaka na medresorsko usklajevanje. »Zaradi tega smo zgroženi in ogorčeni, saj bo po krivici prizadela številne starejše, ki lahko pridejo do zdravnika, banke, zavarovalnice, sodišča, upravne enote, različnih zavodov in drugih uradov samo z javnim prevoznim sredstvom. Veliko starejših, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, brez javnega prevoza ne more niti v trgovino ali po drugih nujnih opravilih,« opozarja Ćetkovićeva.Veliko starejših sodeluje pri delu v različnih predstavniških organih, političnih strankah in organizacijah ter morajo na sestanke, tako kot zaposleni, so zapisali v SUS: »Če je človek star, še ne pomeni, da nima obveznosti, da je izključen iz družbe in da potrebuje javni prevoz samo takrat, ko ga drugi ne. Takšno razmišljanje je nezaslišano,« so ogorčeni.Če bo zanje vsebinsko in etično nesprejemljiva in diskriminatorna uredba sprejeta, jo bo SUS poslal v presojo ustavnemu sodišču.