Omejitev kratkoročnega najema v ustavno presojo

Državni svet je vložil zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti več členov novega zakona o gostinstvu, ki se nanašajo na omejevanje kratkoročnega oddajanja nepremičnin prek spletnih platform. Sodišču predlagajo zadržanje spornih določb in absolutno prednostno obravnavo. Svetniki menijo, da nova zakonska omejitev za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja presega dopustne okvire urejanja gospodarske dejavnosti in lahko dejansko onemogoči kratkoročno oddajanje, s čimer posega v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude.

Zahteva državnega sveta temelji na kršitvah pravice do zasebne lastnine, svobodne gospodarske pobude, načela avtonomije lokalne samouprave pri urejanju turizma in gospodarskega razvoja na njihovem območju ter kršitvi zaupanja v pravo, saj da zakon prinaša premalo časa za prilagoditev na drastične spremembe poslovnega modela. Državni svet je opozoril tudi na možna neskladja s pravom Evropske unije.

Prevelike sobe

Združenje sobodajalcev Slovenije in druge organizacije, ki zastopajo najemodajalce, odločitev državnega sveta pozdravljajo, saj združenja sama tega ne morejo vložiti, ker nimajo pravnega interesa. Kot pravijo, podpirajo argumentacijo državnega sveta. Pri tem izpostavljajo nesorazmerno časovno omejitev oddajanja na 60 dni, ki da pomeni poseg v lokalno samoupravo. Poleg tega zakon ponudnike, ki si želijo oglaševati in zbirati rezervacije prek spleta, zavezuje k celoletni registraciji dejavnosti, s tem pa k plačevanju davkov in prispevkov. Motijo jih tudi nov sistem soglasij, ki jih je treba pridobiti od sosedov, in po njihovem prestrogi prostorski normativi. »Nova zahteva za osem kvadratnih metrov uporabne površine na gosta neposredno ogroža obstoječe zmogljivosti večposteljnih sob, za kar ni bilo zagotovljeno ustrezno prehodno obdobje,« trdijo.

Ena od težav v novem zakonu, ki velja od novega leta, naj bi bila neusklajenost z evropsko regulativo, ki bo začela veljati 20. maja in katere namen je vzpostavitev harmoniziranega okvira za izmenjavo podatkov med spletnimi platformami, kot sta Airbnb in Booking.com, ter nacionalnimi registri za boljši nadzor. »Mi na to ne bomo pripravljeni,« opozarja predstavnik združenja sobodajalcev Tadej Cotič. V spornem zakonu je namreč namesto za posamezne enote identifikacijska številka predvidena le za celoten obrat. Poleg tega dejansko ni vzpostavljenih temeljev za integracijo nacionalnega registra obratov z rezervacijskimi platformami, kar za slovenske ponudnike pomeni veliko negotovost pri možnosti oglaševanja na rezervacijskih platformah po 20. maju, pojasnjujejo v združenju.

Čakanje na merila

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije novi zakon o gostinstvu podpirajo. Kratkoročnemu oddajanju ne nasprotujejo, menijo pa, da je treba to dejavnost regulirati, saj da se je preveč razbohotila. O identifikacijski nalepki se strinjajo, da bi morala imeti vsaka enota za oddajanje svojo nalepko, ker bi to prineslo največ preglednosti.

Ministrstvo za gospodarstvo bi moralo po omenjenem zakonu že sprejeti dva pravilnika, ki zadevata nastanitvene obrate, ter do konca januarja sprejeti uredbo z merili za časovno omejevanje dejavnosti sobodajalstva, vendar se to ni zgodilo. Merila so že bila v javni razpravi, a kot je mogoče izvedeti, župani s temi niso zadovoljni, zato menda tudi oni grozijo z ustavno presojo. S sprejetjem meril se mudi, saj bi morala na podlagi teh in analiz podatkov minister za gospodarstvo ter minister, pristojen za stanovanjsko politiko, do 30. aprila za prihodnji dve leti določiti seznam občin z velikim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema. Za občine z velikim tveganjem je namreč v zakonu predvidena časovna omejitev kratkoročnega oddajanja.