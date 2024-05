Omejitev oddajanja prek airbnb na 30 dni, razen če dovoli občina

Po sprejetju pravil o transparentnosti oddajanja nepremičnin prek platform airbnb, booking in vrbo na evropski ravni – ta naj bi se sicer začela uporabljati šele po dveh letih – ministrstvo za gospodarstvo predstavlja možnost omejitve kratkotrajnega oddajanja stanovanj v najem. Danes naj bi v javno razpravo poslali predlog novele zakona o gostinstvu, s katerim bi sobodajalcem, ki nepremičnine za kratkoročni najem zdaj oddajajo za največ pet mesecev v koledarskem letu, ta čas po novem zakonu skrajšali na 30 dni.

A skladno s predlogom bodo občine to lahko uredile tudi drugače – podaljšale obdobje dovoljenega oddajanja za posamezno stanovanje –, saj je jasno, da ima resne težave z negativnimi posledicami kratkotrajnega oddajanja stanovanj manjšina slovenskih občin, četudi se v zadnjih letih povečuje razpršenost oddajanja po celotni Sloveniji. Kot ugotavljajo na gospodarskem ministrstvu, je bilo lani kar 48 odstotkov nepremičnin oglaševanih le v petih občinah, in sicer v Ljubljani, Piranu, na Bledu, v Kopru in Kranjski Gori, kar po njihovih navedbah slabo vpliva na dostopnost stanovanj za dom in na dolgoročni razvoj teh občin.

5-krat toliko kot pred osmimi leti je bilo lani oglaševanih nepremičnin na platformah airbnb in vrbo.

Brez časovnih omejitev pa bo sobodajalec lahko oddajal stanovanje, če bo spremenil namembnost v gostinski namestitveni obrat, kar pa pomeni upoštevanje drugih pravil. Število ležišč za oddajo v stanovanjih ostaja omejeno pri 15, v večstanovanjskih stavbah se zmanjšuje na šest.

31,4 % vseh ležišč je bilo lani v zasebnih sobah, apartmajih in hišah

Sobodajalec bo moral pred začetkom dejavnosti dobiti potrdilo občine, ki ji bo moral priložiti tudi soglasja solastnikov stanovanja, v večstanovanjski stavbi pa tudi soglasje etažnih lastnikov. Ta bodo veljavna tri leta. Za nadzor bodo pristojne občinske inšpekcije, še predvideva predlog zakona, ki bo v javni razpravi en mesec.

»Temu zakonu ne bodo vsi ploskali«

Kot pa odgovarja Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, ki je pristojen za ta zakon, upa, da se bo pokazalo, da je inteligentna kombinacija omejitev z državnim urejanjem in možnostjo lokalnih skupnosti, da te omejitve zmehčajo, dobro sprejeta. »Temu zakonu ne bodo vsi ploskali, ker kratkoročni najem močno omejujemo, da sprostimo stanovanja za dolgotrajne oblike bivanja. A v turističnem sektorju in med lokalnimi skupnostmi je za zdaj dobro sprejet. Več stanovanj za mlade, dvig kakovosti turističnih storitev in preusmerjanje prihrankov v produktivnejše podjetniške naložbe, vse to si lahko obetamo od teh rešitev,« še navaja Frangež. In dodaja, da če bo javna razprava te njegove besede potrdila, upa, da bo zakon na vladi potrjen v prvih dneh po poletnih počitnicah, do konca leta pa tudi v državnem zboru.

Državni sekretar Matevž Frangež upa, da bo zakon na vladi potrjen v prvih dneh po poletnih počitnicah, v državnem zboru pa do konca leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Spremembe so bile prejšnji teden predstavljene tudi že koaliciji. Neuradno so usklajene tudi z ministrstvom za solidarno prihodnost, kjer bdijo nad stanovanjsko problematiko. Predvidevanj, koliko bi se ta sprememba odrazila na stanovanjskem trgu, ne eno ne drugo ministrstvo še ni predstavilo.

Je pa nujnost zamejitev kratkoročnih najemov stanovanj prek platform, kot je airbnb, nakazal tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je ukrep omenil v kontekstu potencialno nižjih cen stanovanj na trgu v nekaj letih, če bo poleg tega zagotovljena še večja ponudba študentskih postelj, saj tako študentje ne bi več pritiskali na zasebna stanovanja in graditev večjega števila novih.

Nujna voda iz pipe, a se lahko obračuna postrežnina

Spremembe zakona o gostinstvu sicer predvidevajo tudi možnost tako imenovanega zidaniškega turizma na območjih, kjer po navadi dovoljenja za stanovanjsko ali nastanitveno dejavnost ni mogoče pridobiti, ureja opravljanje gostinstva zunaj obrata ter odpravo prijave rednega obratovalnega časa – ob vsaki spremembi je bila potrebna prijava –, pri čemer bodo tudi tu imele občine več manevrskega prostora. Vsebujejo pa tudi zahtevo, da morajo vsi gostinski obrati, priključeni na javno vodovodno omrežje, gostom iz tega zagotoviti pitno vodo. Voda se ponudi v kozarcih za večkratno uporabo. A pozor, lahko se obračuna tudi postrežnina. Za kršitev sankcije sicer ne bo.