Omejitve ne zaležejo, uzakonili bi popolno prepoved

Tri tedne po novoletnih praznikih, ko se po Sloveniji odstranjujejo posledice ter celijo rane po novoletni dobi legalne uporabe pirotehnike, je bil danes v državnem zboru vložen zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Koalicija bi uvedla splošno prepoved nakupa, posedovanja ter uporabe pirotehnike za fizične osebe. Zakon uživa podporo poslancev SD in Levice, v Svobodi so mnenja še deljena.

Zakon pomeni, da smo kot družba sposobni reči, dovolj je: dovolj je poškodb, ki jih je mogoče preprečiti.

Prvopodpisana pod novi zakonski predlog Meira Hot (SD) je po vložitvi zakona v proceduro skupaj s Terezo Novak (Svoboda) ter Natašo Sukič (Levica) stopila pred medije ter pojasnila, da gre za dolgoletna prizadevanja: »Zakon pomeni, da smo kot družba sposobni reči, dovolj je: dovolj je poškodb, ki jih je mogoče preprečiti, dovolj je zakonov, ki na papirju delujejo, v praksi pa nikakor ne,« je pojasnila Hotova. Trenutno se predlog nagiba k absolutni prepovedi vseh kategorij pirotehnike za fizične osebe, ohranja pa možnost uporabe pirotehnike za strokovno usposobljene in licencirane uporabnike.

A Hotova je omenila tudi možnost, da bi se pod omejitvami dopustili nekateri izdelki iz kategorije F1. V slednjo sodijo pasje bombice, vžigalice s pokom, bengalske vžigalice ter drugi ognjemetni izdelki, ki pomenijo zelo majhno nevarnost z zanemarljivo ravnijo hrupa. Da omejitve za pirotehniko ne delujejo, pa je Nataša Sukič utemeljila s številkami:

»Leta 2024 je bilo uradno, legalno v Slovenijo uvoženih za okrog 650 ton pirotehničnih sredstev v vrednosti približno dva milijona evrov – medtem pa ceno plačujejo otroci, starejši, bolni, ljudje z oviranostmi, živali, okolje in navsezadnje javni zdravstveni sistem.«

Splet je bil v zadnjih letih eden glavnih kanalov, prek katerih so do nevarnih izdelkov lahko prišli mladoletniki. FOTO: PU Koper

Hotova poudarja, da sta v zakonu pomembna tudi prepoved spletne prodaje in oglaševanje pirotehnike fizičnim osebam: »Ravno splet je bil v zadnjih letih eden glavnih kanalov, prek katerih so do nevarnih izdelkov lahko prišli mladoletniki.« Kako bo država omejila prodajo pirotehnike spletnim velikanom, kot je Amazon, niso pojasnili.

Je pa Hotova pojasnila, kakšen je glas ljudstva: »Tudi medijske raziskave so izkazale, da bi popolna prepoved pirotehnike imela res podporo ljudstva, in zato je prav, da politika prisluhne, pristopi in absolutno prepove uporabo, prodajo pirotehnike fizičnim osebam.«

Več deset tisoč podpisov za prepoved

Zakonski predlog ima za sabo več peticij, ki so v zadnjih letih proti pirotehniki zbrale več deset tisoč podpisov. Še dva sta dodala kranjski župan Matjaž Rakovec in koprski župan Aleš Bržan v skupnemu pozivu vladi za spremembo zakonodaje glede pirotehnike »na podlagi vse pogostejših in vse hujših primerov mladostniške objestnosti, vandalizma, kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj z elementi nasilja«, ki so jim bili priča občanke in občani na silvestrski večer.

Danes je nanje spomnila Hotova: »Spremljali ste posnetke iz slovenske Istre, ko so v Kopru kar v balkonska vrata streljali z raketami, kaj se je zgodilo v Kranju na otroških igriščih in tako dalje.«

Poškodbe so nastajale kljub omejitvam, so poudarili; pa tudi, da zakon ni usmerjen proti praznovanju, ampak odpira prostor za »varnejše, dostojnejše in okolju prijaznejše oblike praznovanja«. Predlog zakona bodo po skrajšanem postopku obravnavali na izredni seji, ki je predvidena za začetek februarja.