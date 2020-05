Hrvaška olajšala prehode mej za državljane Slovenje

Hrvaška ohranja epidemiološki nadzor nad potniki

Madžarska je druga država, s katero je Slovenija odpravila omejitve na meji. FOTO: Aleš Cipot

Meje s Slovenijo je odprla tudi Madžarska

Hrvaški premierje danes potrdil, da Hrvaška opušča ukrepe za prehod meje za državljane desetih članic Evropske unije, tudi Slovenije, ki jih je uvedla zaradi pandemije. Minister za turizemje dodal, da bodo nova pravila zaživela danes. Med drugim poslej ne bo več treba navesti razloga za vstop na Hrvaško.Plenković je uvodoma na današnji vladni seji napovedal, da so po primerjalni epidemiološki analizi vstop v državo dodatno olajšali za državljane Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke, Slovaške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske in Nemčije. Poudaril je, da se na ta način država odpira za turiste ter napovedal, da bodo seznam držav, iz katerih bodo potniki lahko hodili na Hrvaško, kmalu razširili.Notranji ministerje pojasnil, da potnikom iz omenjenih držav na hrvaških mejnih prehodih ne bo več treba navesti posebnega razloga za vstop na Hrvaško, kot je to veljalo v preteklih tednih. Hrvaška bo po njegovih besedah sicer obdržala epidemiološki nadzor nad potniki, ker bodo na meji zabeležili vse osebe, ki bodo vstopile na Hrvaško, pa tudi njihov naslov na Hrvaškem, telefonsko številko in elektronski naslov.Gostom iz drugih držav je priporočil, naj vnaprej pošljejo zahtevane podatke na novo spletno stran entercroatiamup.hr, ki so jo zagnali danes. Na njej je obrazec za napoved obiska v hrvaškem in angleškem jeziku. V naslednjih dneh pripravljajo aplikacijo v 12 jezikih, tudi v slovenščini.Božinović je dejal, da je nova spletna stran povezana z informacijskim sistemom hrvaške policije, kar pomeni, da bodo policisti ob meji med skeniranjem potnih listov lahko preverili, ali je oseba že vnesla zahtevane podatke. Ocenil je, da bodo na ta način pospešili pretok potnikov čez hrvaško mejo.Kot je dodal, bodo vsi tisti, ki so vnaprej prijavili svoje podatke na spletni strani, dobili na svoj elektronski naslov potrdilo o sprejetih podatkih ter vsa priporočila hrvaških epidemiologov za ravnanje med obiskom.Potniki, ki ne bodo vnaprej napovedali svojega obiska, bodo morali podatke dati hrvaškim obmejnim policistom, kar bo pomenilo tudi počasnejši prehod meje. Božinović je še napovedal, da bodo na mejnih prehodih verjetno odprli posebne čakalne vrste za tovrstne potnike, če bo to izvedljivo glede na infrastrukturo.Minister Cappelli je ocenil, da gre za enkraten model, kakršnega v drugih državah EU še nimajo. Povedal je, da so v preteklih letih približno 55 odstotkov turističnega prometa imeli iz držav, za državljane katerih so danes sprostili vstop na Hrvaško.Slovenija in Madžarska sta se na podlagi dobrih epidemioloških stanj in po uspešnem diplomatskem usklajevanju dogovorili, da z današnjim dnem vzajemno odpravita omejitev prehajanja meje za državljane druga druge, je po srečanju zunanjih ministrovinna twitterju zapisalo slovensko zunanje ministrstvo.Vse omejitve ob prehajanju meje, uvedene zaradi pandemije covida-19, so z današnjim dnem odpravljene na štirih mejnih prehodih, ki so bili odprti že doslej. To so Hodoš-Bajansenye, Dolga vas-Redics, Pince (avtocesta)-Torniyszentmiklos (Orszagut) in Pince (lokalna cesta)-Torniyszentmiklos (Helyi ut). Preostale prehode bodo po napovedih odprli v torek.Med slovenskimi in madžarskimi oblastmi so v zadnjih tednih potekali intenzivni pogovori o odprtju meje, potem ko so se razmere glede pandemije novega koronavirusa umirile.