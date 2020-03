Omejitve tudi v verskih objektih

Foto: Matej Družnik



Poziv k molitvi za zdravje



V cerkvah že navodila

Ljubljana - Predstavniki Islamske skupnosti Slovenije in Slovenske škofovske konference zatrjujejo, da bodo spoštovali vladno odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prostorih.O širitvi koronavirusa in vladni odredbi, ki omejuje zbiranje na javnih prostorih zaprtega tipa na največ 100 ljudi, je v ponedeljek razpravljal Mešihat Islamske skupnosti v Sloveniji. Gre za izvršni kolegijski organ Islamske skupnosti in najvišji verski ter administrativni organ Islamske skupnosti pri nas. Sklenili so, da morajo vsi imami Islamske skupnosti v Sloveniji spoštovati omenjenjeno odredbo. »V prostorih Islamske skupnosti, kjer se opravljajo molitve, morajo imami poskrbeti, da v času trajanja odredbe ni nikoli navzočih več kot 100 oseb naenkrat,« so odgovorili na Islamski skupnosti Slovenije. O tem so na svoji spletni strani že obvestili muslimanske vernike pri nas.David Kraner, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (SŠK) je povedal, da so slovenski škofje na včerajšnjem zasedanju v Murski Soboti pozvali katoličane k molitvi za zdravje in upoštevanju navodil za preprečevanje epidemije koronavirusa. »Zaradi negotovih zdravstvenih razmer škofje vabijo vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje in blagoslov slovenskega naroda,« pravijo na SŠK.Glede na najnovejšo vladno odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa na več kot 100 oseb,pa je Slovenska škofovska konferenca od zdravstvenega ministrstva zahtevala dodatna pojasnila "Na podlagi prejetih pojasnil bomo predvidoma jutri objavili posodobljena navodila za obhajanje svetih maš že ta konec tedna," dodajajo.Sicer pa v katoliških cerkvah in pri bogoslužju že veljajo sprejeta navodila. Tako morajo duhovniki ob vhodu v cerkev izprazniti kropilnike z blagoslovljeno vodo. »Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. Pri pozdravu miru naj duhovnik in verniki opustijo stisk roke, vernike pa prosimo, naj obhajilo prejemajo le na roko,« so poudarili. Kako bodo vladno odredbo spoštovali v pravoslavni cerkvi sv.Cirila in Metoda v Ljubljani smo vprašali predstavnike pravoslavne cerkve, vendar odgovorov nismo prejeli.