Omejitve v presojo varuhom ustave

Ljubljana – Levica je že v torek LMŠ, SD in SAB poslala besedilo zahteve za ustavno presojo in že danes bi jo, če se bodo stranke dokončno uskladile, lahko tudi vložili. Poleg 103. člena antikorona paketa, ki policiji daje nekatera dodatna pooblastila, pa v Levici vidijo kot ustavno vprašljiva tudi 9. člen, ki posega v zakon o nalezljivih boleznih – poleg zdravstvenih inšpektorjev dodaja nekatera pooblastila tudi drugim inšpektorjem – in ukrep omejitve gibanja med občinami.



Prvo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja zunaj občin bivanja, za katero se ne ve, kdo jo je vložil, so na včerajšnji seji ustavni sodniki že začeli obravnavati. Poleg te pa je ustavno sodišče prejelo še več drugih pobud za oceno ustavnosti tega in drugih odlokov, ki so bili sprejeti v zvezi epidemijo. A kot je pojasnil vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, se ne ve, kakšna je argumentacija pobud, zato so se sami odločili tudi za zahtevo za ustavno presojo, ki jo lahko vloži najmanj tretjina poslancev.



»Tako pri 9. kot pri 103. členu gre za vprašanje pravne varnosti in tudi jasnosti zakonodaje,« razloge za vložitev niza vodja poslanske skupine Levice in dodaja, da policija posege, na podlagi tega antikrona paketa, lahko opravi brez varovalk, ki so določene v zakonu o nalogah in pooblastilih policije, saj je omejevanje epidemije zelo splošna kategorija.



Na notranjem ministrstvu ob napovedi opozicije po zahtevi za ustavno presojo odgovarjajo, da je policija organ z zelo širokimi pooblastili, ki nedvomno posegajo v ustavno zagotovljene pravice, saj drugače izvajanje policijskih nalog pravzaprav sploh ni možno. Zato je nujno, da je policija podvržena različnih oblikam zunanjega in notranjega nadzora. Poročila nadzornih organov za pretekla leta pa nedvomno kažejo, da je policija eden najbolj nadzorovanih organov v Republiki Sloveniji. »Napoved ustavne presoje 103. člena zato v luči nadzora nad policijo pozdravljamo, menimo pa, da pooblastila iz 103. člena niso v nasprotju z ustavo in da so glede na trenutne razmere nujna, sorazmerna in primerna,« še pojasnjujejo in dodajajo, da so že ob sprejemanju prisluhnili stroki, ki je opozarjala na posege v ustavno zagotovljene pravice, in zato že sami predlagali spremembo oziroma umik nekaterih pooblastil – vstopa v stanovanje in pridobitev podatkov o lokaciji komunikacijskih naprav z vnaprejšnjim soglasjem oseb.