Omejitve za tujce in obsojence

Državljani tretjih držav po novem predlogu ne bi več smeli voliti člane občinskih svetov in županov. Za usklajevanje pripomb bo malo časa.

Za jesenske lokalne volitve v nekaterih občinah že sprejemajo sklepe o sestavi občinskih volilnih komisij. Vladajoča koalicija pa se nanje pripravlja s spremembo zakona o lokalnih volitvah. Po novem županov ne bi več smeli voliti državljani tretjih držav, kandidati pa ne bi smeli kandidirati, če je od nepogojne kazni zapora minilo manj kot pet let. Skupina poslancev s prvopodpisanimi Jelko Godec, Janezom Ciglerjem Kraljem in Katjo Kokot je v sredo po skrajšanem postopku vložila predlog novel zakona o lokalnih volitvah. Naslovila ga je na vlado, državni svet, zakonodajnopravno službo ter združenje občin in skupnost občin. Odzive in mnenja morajo naslovljenci vrniti do 26. junija. Odvzem pravice glasovanja za državljane tretjih držav se bo uporabljal od prvih rednih lokalnih volitev po ...