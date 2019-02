Omogočiti človeka vredno življenje

Ljubljana – Predsednik državnega zbora Dejan Židan je pred dnevom kulture obiskal Zvezo društev upokojencev Slovenije (Zdus), kjer so mu predstavili predloge za izboljšanje položaja upokojencev.



Glede na starajočo se družbo je treba zagotoviti okolje, v katerem bodo ljudje lahko živeli človeka vredno življenje, je poudaril prvi mož parlamenta. Zato jim je treba omogočiti, da živijo v krogu svoje družine, namesto da razmišljamo samo o domovih za ostarele. Pri tem je pomemben zakon o dolgotrajni oskrbi, na katerega čakamo že leta. Kot je po poročanju STA obljubil Židan, bodo naredili vse, da se zakon čim prej sprejme, saj da so to dolžni upokojencem.



Tudi Janez Sušnik pričakuje, da bo zakon kmalu sprejet in da bo nato omogočil starejšim lepše življenje. Zdus si prizadeva sodelovati z vsemi strankami v parlamentu, da bodo vsi iskali rešitve, ki bodo dobre za vse. Čeprav se v Zdusu zavedajo, da z javnimi sredstvi ni mogoče razmetavati, imajo včasih občutek, da so upokojenci zadnji na listi upravičencev, je poudaril Sušnik.



Židan pa je pohvalil dosežke Zdusa, ki se, kot je dejal, bori za boljše življenje upokojencev, tudi tistih, ki niso člani društev. Pri tem je opozoril na njegovo pomembno vlogo pri oblikovanju minimalne pokojnine, od česar je imelo korist skoraj 50.000 upokojencev. Skupaj z Zdusom so se dogovorili tudi o nekaterih ukrepih za izboljšanje položaja upokojencev, tako glede letnega dodatka kot usklajevanja pokojnin.