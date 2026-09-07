Omrežje A1 že drugič letos ne deluje

»Na območju celotne Slovenije lahko prihaja do motenj v delovanju mobilnega in fiksnega omrežja. Naše ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. Uporabnikom se opravičujemo za nevšečnosti in se jim zahvaljujemo za razumevanje,« so popoldne odgovorili iz A1.

Izpad po celi državi se je zgodil nekaj pred 15. uro. Njihov klepetalnik je odgovoril, da »popolnoma razumejo našo skrb, žal pa natančnega časa odprave napak še nimajo«. Dodal je, da ekipa dela na tem prednostno in motnje odpravljajo čim hitreje.

Vprašanja, kaj se je zgodilo, ali imajo težave vsi telekomunikacijski operaterji ali zgolj nekateri, smo poslali tudi na AKOS (Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije). Tudi na vprašanje, ali so že prejeli prijavo A1 o motnjah v omrežju, še čakamo.

O težavah poročaju tudi uporabniki operaterja HoT in operaterja Bob.

Drugi razpad letos

Omrežje družbe A1 Slovenija je že 27. februarja letos doživelo večji izpad, zaradi katerega so bile približno tri ure nedosegljive mobilne, fiksne in televizijske storitve.

Težave so se začele nekaj minut po 16. uri in so zajele celotno Slovenijo. Nedostopni sta bili tudi spletna stran operaterja in aplikacija Moj A1. Posledice so občutili še uporabniki ponudnikov Bob in HoT ter v manjšem obsegu uporabniki T-2, ki gostujejo v omrežju A1.

Storitve so ponovno nemoteno delovale okoli 19.30. V A1 so pojasnili, da je izpad povzročila programska napaka oziroma napaka v delovanju omrežnih elementov v podatkovnem centru. Predsednik uprave Dejan Turk se je uporabnikom javno opravičil, družba pa je napovedala podrobno analizo vzrokov.

Več sledi...