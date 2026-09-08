Omrežje A1 spet deluje, kaj se je zgodilo, še ni znano

Včeraj popoldne je omrežje operaterja A1 doživelo izpad po vsej državi. Klici več ur niso bili mogoči, ravno tako so imeli težave uporabniki spletnega omrežja. Po 20. uri so se razmere začele popravljati, a nekateri uporabniki so še vedno imeli težave pri pošiljanju in prejemanju SMS-sporočil, pa tudi z delovanjem povezave wifi in televizije.

Z A1 Slovenija so popoldne potrdili, da »na območju celotne Slovenije lahko prihaja do motenj v delovanju mobilnega in fiksnega omrežja. Naše ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. Uporabnikom se opravičujemo za nevšečnosti in se jim zahvaljujemo za razumevanje.«

Drugih pojasnil z A1 Slovenija v času pisanja še nismo prejeli.

Na Delovo včerajšnje vprašanje so nam danes odgovorili tudi z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos): »Včeraj (7. 9. 2026) je operater A1 prijavil Akosu motnje v delovanju mobilnih in fiksnih storitev. V večernih urah je posredoval tudi sporočilo o odpravi težav in vzpostavitvi nemotenega delovanja mobilnih in fiksnih storitev. Drugi operaterji niso prijavili težav oz. motenj v delovanju storitev.« O težavah so sicer poročali tudi uporabniki operaterjev HoT in Bob.