Ona 365 je postala Bronja Žakelj

»Res iskrena hvala. Že nominacije sem bila vesela, kaj šele tega priznanja. Ta nagrada ni samo osebno priznanje, ampak mi sporoča tudi, da so zgodbe, kot je moja, vredne, da so slišane.

Teme, kot jo ima ta zgodba, so vredne, da se o njih govori,« so bile prve besede Bronje Žakelj ob prejemu nagrade ona 365, ki jo uredništvo revije Onaplus že tradicionalno vsak marec poklanja Slovenki, ki je s svojim delom najbolj zaznamovala družbo v preteklem letu.

Deseterica Oninih žensk sporoča: bodite ljudje, prisluhnite sočloveku, prisluhnite sebi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poleg avtorice knjižne uspešnice Belo se pere na devetdeset, ki je lani zaživela še v filmski različici in postala pri nas najbolj gledan film leta, je revija Onaplus izpostavila še devet letošnjih nominirank za naziv ona 365: sistemsko biologinjo z Nacionalnega inštituta za biologijo prof. dr. Kristino Gruden, igralko Ajdo Smrekar, magistrico matematike in programerko aplikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani Ajdo Zavrtanik Drglin, oblikovalko Marjeto Grošelj, strokovno vodjo TOM telefona Tjašo Bertoncelj, defektologinjo, prostovoljko in paraplezalko Natašo Privošnik, profesorico likovne umetnosti na III. gimnaziji Maribor Katarino Goričan ter izjemni znanstvenici in neutrudni ter prodorni raziskovalki dr. Matejo Gabrijel Blatnik in prof. dr. Heleno H. Chowdhury.

Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Polni upanja

Izmed deseterice teh izjemnih slovenskih žensk je na slovesni prireditvi v Veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani zmagovalko razglasila odgovorna urednica revije Onaplus Sabina Obolnar, ki je ob tem poudarila: »Vem, da je deseterica Oninih žensk prava, ker nam, ob svojem temeljnem, strokovnem delu sporoča: bodite ljudje, prisluhnite sočloveku, prisluhnite sebi. Prepričujejo nas, da se vse spreminja in da je tako tudi prav, a osnovni moralni postulati se ne, in niso mrtvi. Pod soncem je še vedno dovolj prostora za to, kar je prav. Zato je naša nova ona 365 Bronja Žakelj. S svojim delom nas osvobaja, povezuje v skupnost in nam dokazuje, da ima človek neizmerno moč in energijo za življenje. In tukaj smo zato, da sobivamo v spoštljivosti, ker brez tega družba ne obstaja, brez tega lahko postane praznina prevelika.«

Prireditev sta povezovala televizijska voditeljica Bernarda Žarn in zdravnik doc. dr. Marko Pokorn. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ne popolnost, temveč drža

Bronja Žakelj s knjižnim in zdaj tudi filmskim delom iskreno govori o bolezni in izgubah in nas tako izziva, da se zazremo vase. Sporoča nam, da v svojih stiskah in razpokah nismo sami, saj si v resnici delimo več, kot si mislimo. Režiser filma Marko Naberšnik je o Bronji dejal: »Njen pogum pri spopadanju z neprizanesljivo usodo je spremenil tudi mene. Kljub težki in zahtevni življenjski poti je ohranila neizmeren smisel za humor. To dela njen roman svetel in poln upanja, enako izkušnjo pa doživiš tudi, ko si v njeni družbi.«

Zmagovalko je tudi letos izbrala strokovna žirija, v sestavi odgovorne urednice revije Onaplus Sabine Obolnar, urednika Sobotne priloge Dela Alija Žerdina, filozofinje in publicistke Valentine Smej Novak ter aktivnega državljana Žige Vavpotiča, ki je o letošnjih nominirankah dejala: »Nominiranke za ono 365 ne govorijo o popolnosti, temveč o drži. O ljudeh, ki v različnih okoliščinah znajo stati pokončno, misliti širše in delovati odgovorno. Slovenija je velika država prav zaradi takšnih ljudi. Zaradi žensk, ki ne iščejo pozornosti, ampak smisel. Ki ne čakajo na dovoljenje, ampak naredijo. To so one 365.«

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Častna gostja podelitve in slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, v uvodu pa je zbrane nagovorila direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša. Prireditev Ona 365, ki jo je organizirala medijska hiša Delo in režiral Matej Filipčič, sta mojstrsko povezovala televizijska voditeljica Bernarda Žarn ter zdravnik, humanist, scenarist in dramatik doc. dr. Marko Pokorn, ki sta z nominirankami na odru spregovorila o pomembnih poslanstvih, ki jih opravljajo. Za glasbeno popestritev večera pa so poskrbeli mlada vokalista Joliette Anžlovar in Karlo Klarić ter vokalni trio Ladybugz.