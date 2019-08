Onesnaženost pojenjuje, kopališče še zaprto

Na kopališču Žusterna še plapola rdeča zastava, ki od minulega petka prepoveduje kopanje zaradi izpusta fekalij v morje. Rezultati zadnje analize, ki je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO), kažejo, da se prisotnost bakterij, ki dokazujejo fekalno onesnaženost, zmanjšuje. Kopališče bodo odprli, ko bodo rezultati analize dvakrat zapored negativni. Predvidoma se bo to zgodilo čez nekaj dni.



ARSO je objavil zadnje rezultate analize morske vode s treh odjemnih mest v Žusterni: na mandraču Molet, otroškem bazenu in na iztoku meteornih vod. Vzorci so bili nazadnje odvzeti v nedeljo in kažejo, da je prisotnost bakterije E. coli glede na soboto bistveno upadla in je trenutno pod mejno vrednostjo, ki predstavlja tveganje za zdravje, medtem ko podatkov za intestinalni enterokok še ni. Da onesnaženost postopno izveneva, je potrdil tudi predstavnik za stike z javnostmi pri ARSO Andrej Vuga.



»Mejne vrednosti prisotnosti bakterij, ki kažejo na fekalno onesnaženost, so bile do 30-kratno povečane. Tisti, ki ne upošteva navodil prepovedi kopanja, je lahko izpostavljen salmoneli, hepatitisu A in drugim nevarnim virusom,« izpostavi Milan Krek, direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Koper. Po njegovih besedah se večina kopalcev drži prepovedi kopanja. »Se pa tu in tam najdejo junaki, ki mislijo, da jim nič ne more do živega,« je pripomnil. Sicer je pozival vse, ki so zaradi kopanja v Žusterni imeli zdravstvene težave (denimo z bruhanjem ali drisko), naj se nemudoma zglasijo pri svojem zdravniku.



Alfred Draščič, direktor koprskega komunalnega podjetja Marjetica, pove, da je do izlitja prišlo, ker je nekdo vrgel krpo v kanalizacijski jašek in ga zamašil. V zvezi s tem poteka tudi policijska preiskava. Kljub temu pa poudaril, da imajo nekateri v Žusterni na črno speljane kanalizacijske kanale v meteorni izpust, ki se izteka ob kopališču. Glede na to, da je to nedopustno in kaznivo, bodo v prihodnje podrobneje pregledali razmere na terenu.



Duško Madžarevič, direktor koprskega zavoda za šport, ki upravlja kopališče v Žusterni, je poudaril, da je v petek, ko se je pojavil sum onesnaženosti morja, preventivno dal izobesiti rdečo zastavo. Naslednji dan je analiza vzorcev to potrdila. Zagotovil je, da bodo tudi po odprtju kopališča redno spremljali stanje morja, do tedaj pa so kopanje omogočili v odprtem bazenu.