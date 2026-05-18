Online študij ni več druga izbira – je odgovor na realnost zaposlenih

»Vem, da bi moral nadgraditi znanje. Samo ne vem, kam naj še stisnem čas za študij.«

To danes ni več le izgovor, temveč realnost sodobnih zaposlenih. Delo se ne konča več ob 16. uri. Teams sestanki, e‑sporočila, UI-orodja in pritisk po nenehnem učenju so postali nova normalnost. Trg dela hkrati zahteva vedno več znanj: digitalne kompetence, sposobnost odločanja, prilagodljivost, vodenje ljudi in razumevanje umetne inteligence.

Paradoks sodobnega časa je očiten: bolj ko potrebujemo dodatno znanje, manj časa imamo zanj.

Klasičen model študija ne ustreza več življenju odraslih

Tradicionalni modeli študija so nastali v času, ko večina ljudi ni usklajevala kariere, družine, projektov, stalne dosegljivosti in hitrega tehnološkega razvoja. Današnji odrasli pa ne potrebujejo zgolj fleksibilnosti. Potrebujejo strukturirano prilagodljivost, kar potrjujejo tudi raziskave.

Po poročilu The Future of Jobs (WEF, 2025) bo do leta 2027 kar 44 % zaposlenih potrebovalo nadgradnjo ključnih kompetenc zaradi digitalizacije, avtomatizacije in umetne inteligence. Ob tem Harvard Business Review v več analizah opozarja, da odrasli pri učenju pogosto ne odnehajo zaradi pomanjkanja motivacije, temveč zaradi kognitivne preobremenjenosti, slabe organizacije časa in občutka stalne razpršenosti pozornosti.

Problem večine zaposlenih torej ni pomanjkanje discipline, temveč dejstvo, da poskušajo študij organizirati po sistemu »ko bom imel čas«. Ta čas pa skoraj nikoli ne pride.

Kateri modeli online študija so najuspešnejši?

Velik del samostojnih online izobraževanj ima zelo nizko stopnjo zaključevanja. Razlog ni v pomanjkanju sposobnosti, temveč v psihologiji odraslega človeka. Strokovnjaki temu pravijo decision fatigue oziroma utrujenost od odločanja. Ko se mora posameznik vsak dan znova sam odločati, kdaj bo študiral, koliko časa bo namenil učenju in kako bo ostal motiviran, se kontinuiteta hitro poruši.

Prav zato so danes uspešnejši modeli online študija, ki združujejo jasno strukturo, redne roke, mentorsko podporo, občutek skupnosti in fleksibilnost brez kaosa.

Prav občutek skupnosti, jasna struktura in »fleksibilnost brez kaosa« so po izkušnjah študentov Fakultete DOBA ključni razlogi, da lahko študij dolgoročno usklajujejo z delom in zasebnim življenjem. Podporo zagotavljajo mentorji, predavatelji in akademski svetovalci, pomemben poudarek pa je tudi na organizirani podpori in jasnem študijskem ritmu. Vse to pomembno prispeva k uspešnemu zaključevanju študija tudi ob polnem delovnem času.

Študij, ki se prilagaja življenju odraslih

Raziskava, ki so jo izvedli med študenti Fakultete DOBA, razkriva, da večina študentov ob študiju dela polni delovni čas, pri čemer študij najpogosteje umeščajo v večerne ure in vikende. Hkrati pa rezultati kažejo, da jim prav možnost samostojnega razporejanja časa omogoča večji občutek nadzora nad lastnim življenjem. Namesto da bi življenje prilagajali študiju, študij prilagodijo sebi, kar se dolgoročno kaže tudi v večji vztrajnosti in uspešnosti pri zaključevanju študija.

To zelo dobro opiše tudi olimpijska prvakinja v judu in diplomantka Fakultete DOBA Urška Žolnir Jugovar. Po koncu športne kariere se je zavedala, da bo za novo profesionalno poglavje potrebovala dodatna znanja in širši vpogled v poslovni svet.

»Program na Fakulteti DOBA mi je dal praktične kompetence in odprl vrata do novih priložnosti. Pri online študiju pa ni odločilna le fleksibilnost, temveč predvsem to, da se študij prilagodi življenju in ne obratno. Vse to ob jasni podpori in sistemu, ki te spremlja do cilja,« poudarja.

Njena zgodba odraža širši trend: diploma sama po sebi danes ni več dovolj. Konkurenčnost na trgu dela je vse bolj povezana s sposobnostjo stalnega razvoja, prilagajanja in prenosa znanja v prakso.

Online študij ni več »druga izbira«

Še pred desetletjem je bil online študij pogosto razumljen kot kompromis. Danes pa najboljše poslovne šole intenzivno razvijajo digitalne in z UI podprte modele učenja. Po raziskavi McKinsey kar 87 % podjetij že zaznava ali pričakuje vrzeli v kompetencah zaposlenih. Največjo vrednost imajo programi, ki omogočajo takojšen prenos znanja v prakso. Zato se zaposleni vse pogosteje odločajo za študij, ki je zasnovan posebej za odrasle profesionalce – z uporabnimi vsebinami, projektnim delom in neposredno povezavo z realnimi poslovnimi izzivi.

Na Fakulteti DOBA, kjer razvijajo z UI podprt online študij za zaposlene strokovnjake in menedžerje prihodnosti, velik poudarek dajejo prav razvoju kompetenc prihodnosti, ki jih trg dela danes najbolj potrebuje. Njihov model 100-% online študija potrjujeta tudi dve mednarodni akreditaciji kakovosti online izobraževanja, ki ju imajo edini v Sloveniji in JV Evropi.

Kar 88 % diplomantov po študiju napreduje in prejme višjo plačo

Na Fakulteti DOBA je v več kot dveh desetletjih študiralo in diplomiralo že več kot 10.000 študentov iz 46 držav sveta. Rezultati kažejo konkretne učinke: kar 88 % diplomantov po zaključku študija napreduje v karieri, prejme višjo plačo ali druge oblike profesionalnega priznanja, 98 % študentov pa bi študij priporočilo naprej.

Po raziskavi Fakultete DOBA delodajalci pri diplomantih posebej izpostavljajo sposobnost sodelovanja, učinkovito uporabo digitalnih orodij, kritično razmišljanje in reševanje problemov – kompetence, ki postajajo ključne v sodobnem poslovnem okolju.

Kakovost online študija ni več samoumevna

Študirati ob delu danes ne pomeni več zgolj pridobiti diplomo. Pomeni razvijati sposobnost prilagajanja, odločanja in učenja v svetu, kjer se poklici spreminjajo hitreje kot kdaj prej. Zato vprašanje ni več: »Ali imam čas za študij?«, temveč vse bolj: »Ali si lahko privoščim, da znanja ne nadgrajujem?«

Na Fakulteti DOBA zato razvijajo strukturiran in mentorsko podprt online študij, prilagojen zaposlenim strokovnjakom, ki želijo ob delu razvijati kompetence prihodnosti in ostati konkurenčni na hitro spreminjajočem se trgu dela.

Naročnik oglasne vsebine je Fakulteta DOBA