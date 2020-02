Opara Krašovčeva po odpovedi nazaj na fakulteto

Novinarska konferenca sindikata Pergam o odpovedvi zaposlitve dr. Urši Opara Krašovec in zahteve rektorju Univerze v Ljubljani dr. Igorju Papiču. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na torkovem sestanku z rektorjem ljubljanske univerze, dekanom fakultete za elektrotehnikoter odpuščeno raziskovalko Uršo Opara Krašovec so podpisali dogovor o ureditvi medsebojnih obveznosti, ki odpravlja odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je za STA povedaliz Visokošolskega sindikata Slovenije (VŠS).»S tem je nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi preklicana in je raziskovalka Opara Krašovec vrnjena na delo. Prav tako je ostala še naprej sindikalna zaupnica,« je pojasnil predsednik VŠS Marinčič. Rektor univerze je po njegovih besedah zagotovil, da je ta »zadeva urejena in da se bodo stvari na fakulteti vzpostavile nazaj«.V dekanatu fakultete so navedli, da je Opara Krašovčeva pri njih znova zaposlena in da dodatnih aktivnosti v zvezi s to zadevo ne bodo izvajali. Dodali so še, da je s podpisanim dogovorom dogovorjeno, da stranki druga do druge nimata dodatnih zahtevkov.Na to, da je fakulteta za elektrotehniko Opara Krašovčevi odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, čeprav je sindikalna zaupnica, sta 11. februarja na novinarski konferenci opozorila visokošolski sindikat in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. Ob tem sta izpostavila, da je odpoved v nasprotju z zakonom, ki izrecno prepoveduje odpoved sindikalnemu zaupniku.V primer se je vključil kolegij dekanov univerze z razpravo o problematiki financiranja raziskovalcev, ki začasno ostanejo brez projektov in financiranja, in sklenil, da lahko članice zaprosijo za začasna izredna sredstva iz rezervnega sklada, tako da bi fakulteta preklicala odpoved raziskovalki.Danes pa so se v zvezi s to problematiko s pismom oglasile raziskovalke in predstavniki študentov fakultete za elektrotehniko, ki izražajo ogorčenje nad izjavami Opara Krašovčeve in sindikatov. Menijo, da Opara Krašovčeva v javnosti deluje zavajajoče, predvsem pa strogo obsojajo njene izjave glede onemogočanja in odslavljanja raziskovalk ter njeno namigovanje na sistemsko diskriminacijo žensk na njihovi fakulteti.»S tem pismom ponovno izrekamo tudi popolno podporo dekanu prof.dr. Gregorju Dolinarju ter vsem organom naše fakultete,« so med drugim zapisali v daljšem pismu, ki ga je podpisalo 32 raziskovalk in predstavnikov študentov.