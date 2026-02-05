Operaterji na številki 112 po skoraj dveh letih prekinili stavko

Vlada se je danes seznanila s sporazumom o prekinitvi stavke in načinu reševanja stavkovnih zahtev med vlado ter sindikatom ministrstva za obrambo in stavkovnim odborom zaposlenih v Centru za obveščanje ter regijskih centrih za obveščanje. Sporazum bodo podpisali v ponedeljek na obrambnem ministrstvu, so sporočili po dopisni seji vlade.

Za podpis sporazuma je vlada pooblastila ministra za obrambo Boruta Sajovica.

Zaposleni v centrih za obveščanje stavkajo od 19. februarja 2024. S plačno reformo so delovna mesta operaterjev na številki 112 opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje, hkrati so se tudi njim izboljšale plače. Kot pa so opozarjali, še vedno niso obravnavani enako kot dispečerji v zdravstvu in gasilstvu.

Poleg zahtev po sistemizaciji delovnih mest dispečerjev in ustreznem ovrednotenju njihovega dela pa so zaposleni na številki 112 ob najavi stavke postavili še devet zahtev. Rešitev dela zahtev v zvezi s pravicami in pogoji dela so pričakovali s kolektivno pogodbo.