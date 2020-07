Operaterji o medijski zakonodaji: Za okoli 4,3 evra višji račun

Ljubljana – Koalicija bo, kot kaže, upočasnila potrjevanje sprememb medijske zakonodaje, ki ji je ministrstvo za kulturo sprva namenilo le pet dni javne razprave. Šefi strank in vodje poslanskih skupin so se dogovorili, da se razprava podaljša do konca avgusta, medtem ko na včerajšnjem srečanju še niso govorili o predlagani materiji, s katero nima težav le strokovna javnost. Pred današnjo sejo odbora za kulturo, ki jo je zahtevala opozicija in pred katero se napoveduje tudi protest, v koaliciji konkretnih rešitev še niso želeli komentirati, a so imeli naši sogovorniki do predlogov ministra Vaska Simonitija več ...