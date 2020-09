Operaterji se otepajo naložb na belih lisah

Ljubljana – Čeprav je v programu razvoja podeželja na voljo 7,1 milijona evrov za sofinanciranje gradnje širokopasovnega omrežja v podravski, pomurski in koroški statistični regiji (javni razpis je objavilo ministrstvo za kmetijstvo), to ne pomeni, da bodo gospodinjstva brez interneta na teh območjih dobila dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s.



Javni razpis sicer še ni končan, a na Koroškem že vedo, da se za gradnjo omrežja na njihovem območju ni prijavil noben operater ali skupina operaterjev. »Občine smo nemočne v prepričevanju, naj se prijavijo, same pa se za sredstva iz razpisa ne moremo potegovati,« opozarjajo župani v Mežiški dolini. Prepričani so, da kjer operaterji ne kažejo tržnega interesa, bi morala hitreje in učinkoviteje posredovati država z javnimi sredstvi. »V Mežiški dolini se v desetih letih ni zgodilo nič. Sramota. Bele lise ostajajo,« pravi prevaljski župan Matic Tasič.



Podobne težave imajo v Pomurju. Alojz Glavač, predsednik sveta pomurske razvojne regije: »Operaterji se tudi pri nas otepajo naložb. Za malo priključkov so potrebne dolge linije, od lastnikov zemljišč je treba pridobiti služnostne pravice ...« Predlaga, naj država kot večinska lastnica Telekoma naloži podjetju zgraditev manjkajočega omrežja, ne pa da ga družba gradi v tujini – tako Glavač – in se ukvarja s televizijo.

Tri leta čakanja

»Poslovni investicijski modeli na teh naslovih brez pomoči javnih sredstev ekonomsko niso izvedljivi,« odgovarjajo na Telekomu. A država z javnimi sredstvi na ta območje poseže šele po treh letih, če se v tem času izkaže, da tržnega interesa za gradnjo ni. Za župane je to obdobje predolgo, stiske na terenu pa so velike, kar se je še posebej pokazalo med epidemijo novega koronavirusa. »Dostop do interneta je nuja, danes in zdaj. To je osnovna infrastruktura, ki jo bo država morala zgraditi, če želi enakomeren razvoj,« opozarjajo v Mežiški dolini.



Nekateri župani so se razveselili obiskov sodelavcev iz podjetja RUNE, misleč, da jim bo to pokrilo tudi bele lise, a tako na ministrstvu kot v podjetju pojasnjujejo, da bo RUNE gradil samo na območju tržnega interesa. »Gradili bomo v 165 občinah po Sloveniji. Predvidevamo gradnjo priključkov za 232 tisoč gospodinjstev. V sklopu projekta ne pokrivamo belih lis, ker je RUNE zasebna investicija, bele lise pa so naslovi, na katerih zasebni investitor nima interesa za samostojno gradnjo,« so sporočili iz podjetja.

Razpisi so, prijaviteljev ni

Za pridobivanje sredstev za pokrivanje belih lis je bilo v preteklosti objavljenih več razpisov. »V letih 2008, 2010 in 2012 so bili objavljeni trije, vsi projekti iz teh razpisov so morali biti končani v 18 mesecih in so bili tudi uspešno izvedeni. Četrti razpis je bil objavljen leta 2018, vendar zaradi visokih tehničnih zahtev in nesorazmerno nizkih subvencij ni bilo nobenega prijavitelja. Isto leto je bil razpis ponovljen, prav tako neuspešno. Letos spomladi sta ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno izvedli razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij. Ob tem je seznam oziroma obseg belih lis kljub temu, da vsaj en operater svojih obveznosti tržnega interesa iz leta 2016 ni pravočasno izpolnil, ostal nespremenjen oziroma nanj niso bila dodana območja, kjer širokopasovna omrežja zaradi neizpolnjevanja obvez tržnega interesa niso bila zgrajena,« opozarjajo na Telekomu.



»Nič se ne zgodi. Nihče ni kaznovan, če obljub ne izpolni,« pritrjuje tudi prevaljski župan Matic Tasič, ki se boji vnovičnih težav s šolanjem osnovnošolcev, dijakov in študentov na daljavo.