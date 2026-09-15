Denisa Sarkića na Hrvaškem ujeli za volanom z 2,26 promila alkohola

Hrvaški policisti so v petek, 11. septembra, v Pulju okoli 21.50 ustavili 51-letnega voznika, ki je vozil avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami. Policisti so ugotovili, da je vozil s kar 2,26 promila alkohola v krvi, njegovo vozniško dovoljenje pa je bilo menda ponarejeno.

Hrvaški portal 24sata poroča, da je bil voznik Denis Sarkić, nekdanji predstavnik za odnose z javnostjo Socialnih demokratov in trenutni pomočnik evropskega poslanca Matjaža Nemca.

Zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa so vozniku izrekli globo v višini 2640 evrov, zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja uradne listine pa bodo proti njemu vložili tudi kazensko ovadbo. Nekaj po enajsti uri zvečer so menda hrvaški policisti Sarkića pridržali ponovno in mu nadeli lisice.

Sarkića sta v avtomobilu spremljala Mark Sarkić in Bojana Puzigaća, članica hrvaških Socialnih demokratov in pomočnica hrvaškega evroposlanca Predraga Freda Matića.