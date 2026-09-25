Ena ali dve mami: lahko razširitev upravičenosti do oploditve vpliva na rodnost

Na prve otroke po tem, ko je od decembra lani oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) omogočena tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih razmerjih, bo treba še počakati najmanj devet oziroma deset mesecev. So pa od 1. januarja na Državno komisijo za OBMP poslali 32 primerov, pri katerih so potrebne darovane gamete, je v novi epizodi podkasta Na robu povedala dr. Nina Jančar, vodja oddelka za oploditev z biomedicinsko pomočjo na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Sedem jih potrebuje darovane jajčne celice, 25 pa darovano seme. Med slednjimi je šest samskih žensk in trije ženski istospolni pari. Na njihov oddelek so doslej prišli trije primeri med novimi upravičenci – ena samska ženska in dva ženska istospolna para –, ki čakajo na začetek spodbujanja jajčnikov. Ob prvih konkretnih ...