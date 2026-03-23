Cene goriv bodo močno narasle kljub zmanjšanju dajatev

Gorivo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest se je opolnoči podražilo. Po vladnem rezu v trošarine se je bencin podražil za 11,5 centa – na 1,581 evra, dizelsko gorivo za 16,8 centa – na 1,696 evra za liter, kurilno olje pa je dražje za 18,3 centa. Vlada je znižala trošarine za dizel in kurilno olje na najnižjo možno raven, trošarine za neosvinčeni bencin pa je ohranila nespremenjene. Cene so se zaradi rasti cen nafte dvignile bolj, kot je bilo sprva napovedano.

Vlada je spremenila uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ta zdaj uvaja tedensko usklajevanje cen. Nova ureditev nadomešča dosedanji 14-dnevni model in se začne uporabljati 31. marca. »Cene bencina, dizla in kurilnega olja se bodo po novem prilagajale vsak teden glede na gibanje cen na mednarodnih trgih. To omogoča hitrejši odziv na spremembe cen in bolj sprotno oblikovanje cen za potrošnike,« so sporočili z vlade.

Vlada je sprejela tudi odlok o razglasitvi nižje stopnje tveganja pri preskrbi z energijo zaradi zaostrenih razmer na mednarodnih energetskih trgih. Razglasitev pomeni zgodnjo fazo priprav na morebitne motnje v preskrbi z energijo. Energetska podjetja in odjemalci se v tej fazi začnejo pripravljati na morebitno zaostrovanje razmer ter izvajati preventivne ukrepe za zagotavljanje zanesljive preskrbe. »Neposredne motnje v preskrbi Slovenije za zdaj niso verjetne, se pa povečujejo tveganja zaradi rasti cen plina in negotovosti pri dobavi, povezana tudi z geopolitičnimi razmerami na Bližnjem vzhodu,« so pojasnili na vladi.