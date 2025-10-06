Opolnoči znižanje reguliranih cen goriv

Ob nespremenjenih trošarinah se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči nekoliko znižale, poroča STA.

Cena 95-oktanskega bencina bo padla za 0,6 centa in bo znašala 1,459 evra za liter. Liter dizelskega goriva se bo pocenil za 0,2 centa na 1,489 evra, medtem ko bo cena kurilnega olja 0,3 centa nižja in bo znašala 1,088 evra za liter.

Nove cene bodo veljale do vključno 20. oktobra, je sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Trošarine ostajajo nespremenjene: za bencin 0,50177 evra pri litru, za dizel 0,45022 evra ter za kurilno olje 0,18676 evra pri litru. Prav tako ni sprememb pri najvišjih dovoljenih maržah trgovcev, ki znašajo 0,0994 evra pri litru bencina, 0,0983 evra pri litru dizla in 0,08 evra pri litru kurilnega olja.

Po ocenah ministrstva bi bile cene brez regulacije bistveno višje – liter bencina bi stal približno 1,539 evra, dizla 1,570 evra, kurilnega olja pa 1,192 evra.

Izračun cen se bo tudi v prihodnje izvajal po uveljavljeni metodologiji, ki temelji na gibanju cen na svetovnem trgu in valutnem razmerju med ameriškim dolarjem in evrom. Modelske cene se oblikujejo na podlagi 14-dnevnih povprečnih vrednosti cen mineralnih naftnih derivatov.