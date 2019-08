FOTO:Opomin pred tožbo zaradi uničevanja travnikov

Ljubljana – Evropska komisija je Sloveniji poslala opomin pred tožbo na Sodišču EU zaradi upadanja populacij travniških vrst ptic in metulja barjanski okarček ter slabšanja stanja travniških habitatov na območjih Natura 2000. Število travniških vrst ptic kmetijske krajine se je v obdobju 2008–2018 zmanjšalo za kar 40 odstotkov, opomin pa je predvsem opozorilo kmetijski politiki zaradi netrajnosti kmetijskih praks.Evropsko pomembne rastlinske in živalske vrste ter habitate na območjih Natura 2000 varujeta direktivi o pticah in habitatih. Države članice morajo ohranjati ugodno stanje teh vrst in habitatov oziroma ...

