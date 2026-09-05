Opomnik o pomenu solidarnosti in sočutja

Danes zaznamujemo mednarodni dan dobrodelnosti. Organizacija Združenih narodov je datum izbrala v spomin na mater Terezijo, ki je umrla 5. septembra 1997, kot priznanje vlogi dobrodelnosti pri lajšanju človeškega trpljenja in humanitarnih kriz. Ob tej priložnosti smo v studiu Dela gostili Matica Slapšaka, predstavnika Rdečega križa Slovenije, najstarejše humanitarne organizacije pri nas. Namen dneva je, kot poudarjajo angažirani, da nas opominja na pomen solidarnosti in sočutja, da lahko vsak izmed nas primakne kamenček k mozaiku ter s prijazno gesto, podarjenim časom ali podporo prispeva k bolj pravični in humani skupnosti. Med organizacijami v tej sferi je Rdeči križ, ki letos zaznamuje 160 let delovanja v Sloveniji. »Vse dejavnosti, ki jih počnemo, so pravzaprav pod velikim dežnikom ...