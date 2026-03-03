Opozicija na perfiden način zagovarja privatizacijo zdravstva

Bili smo priča nekaterim kadrovskim spremembam glede na soočenje na nacionalni televiziji prejšnji teden. Največjo vladno stranko Svobodo je že drugič zastopala šefica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič. To je dvignilo obrvi, češ, kje se skriva zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel, ki je strokovnjakinja na svojem področju. Bila je soudeležena v vseh vladnih naporih pri reformi zdravstva, zato javnost in volivci pričakujejo, da bo na soočenjih branila največjo vladno stranko in tudi vlado, ampak očitno se v vrhu stranke Svoboda odločili drugače.

Iz prve lige strank, ki imajo realne možnosti za preboj v državni zbor, je po kriterijih komercialne televizije izpadla stranka Prerod Vladimirja Prebiliča. Na nacionalni televiziji je bivši zdravstveni minister Janez Poklukar z dobro argumentacijo branil barve svoje stranke. Zdaj so ostali brez glasu v pomembnih soočenjih in to je še en hendikep za stranko evropskega poslanca.

V oči je padlo tudi to, da je bil predstavnik stranke SD na soočenju Matej Tašner Vatovec, ki je zamenjal generalnega direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Branka Gabrovca. Vidi se, da mu njegova nova stranka zaupa, po drugi strani pa očitno niso bili zadovoljni z nastopom Gabrovca, ki očitno ni vešč političnih preigravanj na soočenjih.

Če so se v prvem tednu kampanj izključno soočali moški predsedniki strank, imamo v zdravstvu obrnjeno sliko. Več žensk v razpravi je dalo soočenju bolj mehak politični ton.

Politično gledano se je glavnina soočenja vrtela okrog razmejitve javnega in zasebnega zdravstva. Opozicijska trojka, Jelka Godec (SDS), Tina Bregant (NSi, SLS in Fokus) in Tadej Ostrc (Demokrati) so ponavljali stavek: »Ta vlada omogoča privatizacijo zdravstva«. Politični cilj koalicije je, kot vemo, ravno nasproten – razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, predvsem pa krepitev prvega.

FOTO: Damjan Žibert/24ur

Opozicija se je poslužila spretnega manevra, ki pa ga je mogoče prebrati. Podpredsednica SDS jelka Godec ni mogla skriti precej sovraštva do največje bolnišnice v državi, ljubljanskega UKC. Izpostavljala je le izgube UKC, nobenega uspeha največje zdravstvene ustanove v Sloveniji ni znala ali hotela našteti. Steber javnega zdravstva za SDS so po izvajanju Jelke Godec koncesionarji, ki delajo v javnem zdravstvu, kar je precej perfiden način zagovarjanja privatizacije slovenskega zdravstva.

Argumente za vključevanje zasebnikov v javno zdravstvo opozicija gradi na čakalnih vrstah. Problematika je povezana tesno tudi z digitalizacijo zdravstva. Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda je poudarila, da so se oni prvi temeljito tega lotili po 20 letih. Nedavna razkritja tednika Mladina so pokazala, da so v mnogih primerih čakalne vrste umetno ustvarjene, predolge in napačno prikazovane.

Predstavnica Levice Biserka Marolt Meden je izpostavila škodo kadrovanju, ki jo je zdravstvenemu sistemu storil zakon o uravnoteženju javnih financ iz časa druge vlade Janeza Janše. Odgovornost za kadrovsko vrzel med zdravniki in ostalim medicinskim osebjem v zdravstvu nosi tudi največja opozicijska stranka, ki v predvolilnem času napoveduje rokohitrske rešitve za slovensko zdravstvo.

Populistična tema včerajšnjega soočenja pa je bila vloga premierjeve soproge Tine Gaber Golob pri določanju (preveč veganskih) prehranskih smernic na nacionalni ravni. Tema prehranskih smernic bolj spada na področje kmetijstva in prehranske varnosti. V zdravstvu so številna druga pereča področja, ki bi morala biti prej naslovljena kot tema prehranskih smernic. Slovenski državljani so poleg tega dovolj racionalni, da dobro vedo, da je uravnotežena prehrana tiso, kar človeku prinaša zdravje na dolgi rok.

Pod črto: Jelka Godec je s svojim izvajanjem prepričala volivce SDS. Desnosredinske volivce je učinkovito nagovarjal predstavnik Demokratov Osterc. SD in Levica sta tokrat dostojno zastopala svoje barve. Na spodnji strani spektra pa je vlogo ousiderja Mihe Kordiša iz soočenja na nacionalni televiziji prevzela Sabina Senčar iz Resnice.