Opozicija nadaljuje vlaganje interpelacij

Ljubljana – Po prestani interpelaciji gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in včerajšnji notranjega ministra Aleša Hojsa – podprlo jo je 38 poslancev, da bi uspela pa bi jo moralo 46 poslancev – bodo opozicijske stranke v ponedeljek vložile interpelacijo tudi zoper kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec, ki je za Delo povedala, da »je po vseh napovedih in obljubah preteklih mesecev pričakovana«, podrobneje pa se bo odzvala nanjo, ko bo vložena in jo bo lahko prebrala.A tako kot se je zaradi »nepreklicnega odstopa« Aleša Hojsa zdelo, da interpelacije sploh ne bo, so tudi včeraj opozicijski in koalicijski poslanci ...